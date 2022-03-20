Дефицит витамина B12: болезненные изменения на языке и во рту, которые могут быть признаком

«Некоторые из этих симптомов также могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но у которых не развилась анемия».

Когда у вас дефицит витамина B12, у вас может развиться «дефицитная анемия». По данным NHS, среди наиболее часто сообщаемых симптомов — некоторые неприятные изменения на языке и во рту. У людей может развиться «болезненный и красный язык», известный как глоссит, или язвы во рту.Язвы могут образовываться на деснах или языке, и, хотя они обычно проходят сами по себе, они могут причинять дискомфорт. Люди с глосситом могут заметить, что их язык выглядит «мясистым» или «огненно-красным и воспаленным». На языке также могут появиться красные пятна или он может казаться необычно гладким.Другие симптомы дефицитной анемии могут повлиять на то, как вы действуете, и на ваше психическое здоровье.NHS заявляет, что люди с дефицитом B12 могут испытывать «депрессию, раздражительность, изменения в том, как вы ходите и передвигаетесь, изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя, а также снижение умственных способностей, таких как память или суждение.Ранее Медикфорум писал о том, как снизить сахар.