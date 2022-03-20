Дефицит витамина B12: болезненные изменения на языке и во рту, которые могут быть признаком
Витамин B12 является важным питательным веществом, которое может быть получено из вашего рациона. Однако у людей может развиться дефицит B12 по ряду причин. Есть несколько общих симптомов, связанных с дефицитом, но некоторые из них могут быть довольно болезненными.
Когда у вас дефицит витамина B12, у вас может развиться «дефицитная анемия». По данным NHS, среди наиболее часто сообщаемых симптомов — некоторые неприятные изменения на языке и во рту. У людей может развиться «болезненный и красный язык», известный как глоссит, или язвы во рту.Язвы могут образовываться на деснах или языке, и, хотя они обычно проходят сами по себе, они могут причинять дискомфорт. Люди с глосситом могут заметить, что их язык выглядит «мясистым» или «огненно-красным и воспаленным». На языке также могут появиться красные пятна или он может казаться необычно гладким.
Другие симптомы дефицитной анемии могут повлиять на то, как вы действуете, и на ваше психическое здоровье.
NHS заявляет, что люди с дефицитом B12 могут испытывать «депрессию, раздражительность, изменения в том, как вы ходите и передвигаетесь, изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя, а также снижение умственных способностей, таких как память или суждение.
«Некоторые из этих симптомов также могут возникать у людей с дефицитом витамина B12, но у которых не развилась анемия».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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