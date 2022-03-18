Стенокардия: когда вы находитесь на пути к сердечному приступу или инсульту
Слишком много плохого холестерина, плавающего в кровотоке, будет слипаться и оседать на стенках кровеносных сосудов. Например, после затвердевания проход для крови к сердцу сужается. Поскольку приток крови к сердцу ограничен, может развиться стенокардия; это состояние здоровья является явным предупредительным признаком приближающегося сердечного приступа или инсульта, если вы не предпримете необходимых шагов для улучшения своего здоровья.
Стенокардия вызывает боль в груди, пояснила NHS, которая может ощущаться как стянутая, тупая или тяжелая. Боль также может распространяться на руки, шею, челюсть или спину и обычно вызывается физическим напряжением или чувством стресса.
Боль в груди может сопровождаться чувством тошноты и одышки. Однако в течение нескольких минут отдыха боль в груди обычно проходит. Если вы испытываете стенокардию в первый раз или уже обращались к врачу, «запишитесь на срочную встречу к своему терапевту».И если боль в груди сохраняется более нескольких минут, это может быть сердечный приступ, поэтому позвоните в скорую. Для тех, кто уже знаком со стенокардией, как только возникает приступ, «прекратите то, что вы делаете, и отдохните». Если боль не проходит, вызовите скорую помощь, так как это может быть опасный для жизни сердечный приступ.
Жизнь со стенокардией
Если у вас стенокардия, одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, — это вести здоровый образ жизни.
Существует пять основных способов вести здоровый образ жизни, которые включают в себя:
- Сбалансированная диета
- Сокращение употребления алкоголя
- Не курить
- Похудение при избыточном весе
- Регулярные тренировки
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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