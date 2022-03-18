Стенокардия: когда вы находитесь на пути к сердечному приступу или инсульту

92 Фото: pexels.com
Стенокардия: когда вы находитесь на пути к сердечному приступу или инсульту

Слишком много плохого холестерина, плавающего в кровотоке, будет слипаться и оседать на стенках кровеносных сосудов. Например, после затвердевания проход для крови к сердцу сужается. Поскольку приток крови к сердцу ограничен, может развиться стенокардия; это состояние здоровья является явным предупредительным признаком приближающегося сердечного приступа или инсульта, если вы не предпримете необходимых шагов для улучшения своего здоровья. 

Стенокардия вызывает боль в груди, пояснила NHS, которая может ощущаться как стянутая, тупая или тяжелая. Боль также может распространяться на руки, шею, челюсть или спину и обычно вызывается физическим напряжением или чувством стресса.

Боль в груди может сопровождаться чувством тошноты и одышки. Однако в течение нескольких минут отдыха боль в груди обычно проходит. Если вы испытываете стенокардию в первый раз или уже обращались к врачу, «запишитесь на срочную встречу к своему терапевту».
И если боль в груди сохраняется более нескольких минут, это может быть сердечный приступ, поэтому позвоните в скорую. Для тех, кто уже знаком со стенокардией, как только возникает приступ, «прекратите то, что вы делаете, и отдохните». Если боль не проходит, вызовите скорую помощь, так как это может быть опасный для жизни сердечный приступ.

Жизнь со стенокардией


Если у вас стенокардия, одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, — это вести здоровый образ жизни.

Существует пять основных способов вести здоровый образ жизни, которые включают в себя:
  • Сбалансированная диета
  • Сокращение употребления алкоголя
  • Не курить
  • Похудение при избыточном весе
  • Регулярные тренировки

Ранее Медикфорум писал о тревожных признаках онкологии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : болезни сердца, повышенный холестерин, стенокардия