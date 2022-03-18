Диабет 2 типа: участки потемневшей кожи могут быть ранними признаками – где искать
Ранние признаки диабета, особенно диабета 2 типа, нередко бывают малозаметными и трудными для обнаружения, но иногда на заболевание указывают участки потемневшей кожи.
Медицинское название этого состояния кожи – черный акантоз, оно может быть первым явным внешним признаком диабета. По данным Кливлендской клиники, черный акантоз характеризуется появлением темных, бархатистых участков кожи, он часто поражает людей с избыточным весом. Появление данного признака – это предупреждающий сигнал тела о высоком уровне сахара в крови. Где искать: такие участки потемневшей кожи обычно возникают в местах складок: в подмышечных впадинах, на шее.
Другие возможные признаки диабета 2 типа включают следующие состояния.
- Повышенная жажда.
- Частое мочеиспускание.
- Повышенный голод.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Усталость.
- Затуманенное зрение.
- Медленно заживающие язвы.
- Частые инфекции.
- Онемение или покалывание в руках или ногах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ночных симптомах высокого сахара в крови и возможного диабета.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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