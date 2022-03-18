Диабет 2 типа: участки потемневшей кожи могут быть ранними признаками – где искать

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проверка крови на сахар

Ранние признаки диабета, особенно диабета 2 типа, нередко бывают малозаметными и трудными для обнаружения, но иногда на заболевание указывают участки потемневшей кожи.

Медицинское название этого состояния кожи – черный акантоз, оно может быть первым явным внешним признаком диабета. По данным Кливлендской клиники, черный акантоз характеризуется появлением темных, бархатистых участков кожи, он часто поражает людей с избыточным весом. Появление данного признака – это предупреждающий сигнал тела о высоком уровне сахара в крови. Где искать: такие участки потемневшей кожи обычно возникают в местах складок: в подмышечных впадинах, на шее.

Другие возможные признаки диабета 2 типа включают следующие состояния.
  • Повышенная жажда.
  • Частое мочеиспускание.
  • Повышенный голод.
  • Непреднамеренная потеря веса.
  • Усталость.
  • Затуманенное зрение.
  • Медленно заживающие язвы.
  • Частые инфекции.
  • Онемение или покалывание в руках или ногах.
Следует обязательно обратиться к врачу, заметив какие-либо признаки диабета 2 типа или беспокоясь о возможном заболевании им. Очень важно, чтобы диабет был диагностирован как можно скорее, поскольку он будет прогрессировать, если его не лечить.

Ранее портал MedikForum.ru писал о ночных симптомах высокого сахара в крови и возможного диабета.

Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)

Здоровье

крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд

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