Диабет 2 типа: участки потемневшей кожи могут быть признаками — где их искать
Ранние симптомы диабета, особенно диабета 2 типа, будут малозаметными и их будет трудно обнаружить. Однако иногда появляются некоторые признаки, например участки потемневшей кожи.
Клиника Кливленда говорит:
«Это состояние вызывает появление темных, бархатистых полос обесцвеченной кожи. Обычно поражает людей с избыточным весом. Acanthosis nigricans может быть предупреждающим признаком высокого уровня сахара в крови или преддиабета».
Несмотря на наличие некоторых признаков, многие люди страдают диабетом 2 типа, не осознавая этого, поскольку симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.
Клиника Майо сообщает, что признаки и симптомы диабета 2 типа часто развиваются медленно, и люди могут годами жить с диабетом 2 типа и не знать об этом.
Когда признаки и симптомы присутствуют, они могут включать участки потемневшей кожи, обычно в подмышечных впадинах и на шее.
Другие признаки включают в себя:
- Повышенная жажда
- Частое мочеиспускание
- Повышенный голод
- Непреднамеренная потеря веса
- Усталость
- Затуманенное зрение
- Медленно заживающие язвы
- Частые инфекции
- Онемение или покалывание в руках или ногах
«Очень важно, чтобы диабет был диагностирован как можно скорее, поскольку он будет прогрессировать, если его не лечить».
Диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточно инсулина для нормального функционирования или клетки организма не реагируют на инсулин. Это означает, что глюкоза остается в крови и не используется в качестве топлива для получения энергии.
"Здоровая диета и активный образ жизни помогут вам контролировать уровень сахара в крови. Это также поможет вам контролировать свой вес и в целом чувствовать себя лучше".
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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