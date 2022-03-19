Диабет 2 типа: участки потемневшей кожи могут быть признаками — где их искать

«Это состояние вызывает появление темных, бархатистых полос обесцвеченной кожи. Обычно поражает людей с избыточным весом. Acanthosis nigricans может быть предупреждающим признаком высокого уровня сахара в крови или преддиабета».

Повышенная жажда

Частое мочеиспускание

Повышенный голод

Непреднамеренная потеря веса

Усталость

Затуманенное зрение

Медленно заживающие язвы

Частые инфекции

Онемение или покалывание в руках или ногах

«Очень важно, чтобы диабет был диагностирован как можно скорее, поскольку он будет прогрессировать, если его не лечить».

"Здоровая диета и активный образ жизни помогут вам контролировать уровень сахара в крови. Это также поможет вам контролировать свой вес и в целом чувствовать себя лучше".