Диабет 2 типа: участки потемневшей кожи могут быть признаками — где их искать

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Диабет 2 типа: участки потемневшей кожи могут быть признаками — где их искать

Ранние симптомы диабета, особенно диабета 2 типа, будут малозаметными и их будет трудно обнаружить. Однако иногда появляются некоторые признаки, например участки потемневшей кожи.

Клиника Кливленда говорит:
«Это состояние вызывает появление темных, бархатистых полос обесцвеченной кожи. Обычно поражает людей с избыточным весом. Acanthosis nigricans может быть предупреждающим признаком высокого уровня сахара в крови или преддиабета». 

Несмотря на наличие некоторых признаков, многие люди страдают диабетом 2 типа, не осознавая этого, поскольку симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Клиника Майо сообщает, что признаки и симптомы диабета 2 типа часто развиваются медленно, и люди могут годами жить с диабетом 2 типа и не знать об этом.

Когда признаки и симптомы присутствуют, они могут включать участки потемневшей кожи, обычно в подмышечных впадинах и на шее.

Другие признаки включают в себя:
  • Повышенная жажда
  • Частое мочеиспускание
  • Повышенный голод
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Усталость
  • Затуманенное зрение
  • Медленно заживающие язвы
  • Частые инфекции
  • Онемение или покалывание в руках или ногах
«Очень важно, чтобы диабет был диагностирован как можно скорее, поскольку он будет прогрессировать, если его не лечить».

Диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточно инсулина для нормального функционирования или клетки организма не реагируют на инсулин. Это означает, что глюкоза остается в крови и не используется в качестве топлива для получения энергии.

"Здоровая диета и активный образ жизни помогут вам контролировать уровень сахара в крови. Это также поможет вам контролировать свой вес и в целом чувствовать себя лучше".

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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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