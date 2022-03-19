Диабет 2 типа: ромашковый чай снижает уровень сахара и «положительно влияет на инсулин» - врач
Причина, по которой у больных диабетом повышен уровень глюкозы в крови, связана с проблемами с выработкой инсулина. Люди с диабетом 2 типа либо не производят его в достаточном количестве, либо их инсулин неэффективен. Хорошая новость заключается в том, что, согласно исследованиям, снизить уровень может быть так же просто, как выпить чай.
Если вы не в курсе, диабет описывает пожизненное состояние, характеризующееся резким повышением уровня сахара в крови. Этот диагноз может даже ухудшиться и привести к другим проблемам со здоровьем, от болезней сердца до повреждения нервов, если его не лечить.
Доктор Тим Бонд из Консультативной группы по чаю сказал:
«Ромашковый чай может снизить уровень глюкозы в крови, оказывая положительное влияние на метаболизм инсулина. Исследования показали, что ромашковый чай снижает HbA1C (средний уровень глюкозы в крови за последние два-три месяца) и снижает резистентность к инсулину».
Ромашковый чай также может снизить уровень сахара в крови за счет увеличения использования глюкозы в мышцах — «следовательно, выводя глюкозу из крови» — и за счет уменьшения воспаления, поскольку воспалительные маркеры связаны с резистентностью к инсулину, добавил эксперт.
Мощной частью травяного чая являются антиоксидантные соединения, называемые апигенином и хамазуленом.
Сколько нужно пить ромашкового чая?
Доктор Бонд посоветовал:
«Исследования, показывающие эти преимущества, включали три грамма ромашкового чая в 150 миллилитрах горячей воды, выпиваемые три раза в день».
Поскольку вы, вероятно, выберете чайные пакетики с цветками и бутонами ромашки, эксперт сказал, что вы ищете около двух-трех кружек каждый день. Вы можете ожидать, что начнете видеть эффекты через несколько недель.
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Тим Бонд
Здоровье
Консультант-диетолог в Tea Advisory Panel.
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