Диабет 2 типа: ромашковый чай снижает уровень сахара и «положительно влияет на инсулин» - врач

«Ромашковый чай может снизить уровень глюкозы в крови, оказывая положительное влияние на метаболизм инсулина. Исследования показали, что ромашковый чай снижает HbA1C (средний уровень глюкозы в крови за последние два-три месяца) и снижает резистентность к инсулину».

Сколько нужно пить ромашкового чая?

«Исследования, показывающие эти преимущества, включали три грамма ромашкового чая в 150 миллилитрах горячей воды, выпиваемые три раза в день».