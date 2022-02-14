Диабет 2 типа: диетолог Хобсон назвал напиток, который может снизить уровень сахара в крови в течение «трех часов»
Диабет — это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. Люди с диабетом либо не могут вырабатывать инсулин, либо производят его недостаточно, либо их инсулин неэффективен. Хорошая новость заключается в том, что есть способы удержать уровень глюкозы от опасного повышения.
То, что вы едите и пьете, играет большую роль при диабете 2 типа. Некоторые продукты с высоким гликемическим индексом могут вызывать скачки уровня сахара в крови. Если вы не в курсе, гликемический индекс описывает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови, объясняет Diabetes UK.Диетолог Роб Хобсон сказал, что согласно исследованиям, гранатовый сок может снизить уровень сахара в крови в течение трех часов. Механизм этого снижения не совсем ясен, но исследователи полагают, что он связан с антиоксидантами.
«В основном они думают, что это потому, что в гранатовом соке очень высокая концентрация антиоксидантов. Он обладает в три раза большей антиоксидантной активностью, чем зеленый чай. Эти антиоксиданты в основном представляют собой флавоноиды, и там есть много разных, но я думаю, что это антоцианы, которые придают ему темно-красный фиолетовый цвет. Эти антиоксиданты каким-то образом связываются с сахаром и не позволяют вам оказывать такое большое влияние на уровень инсулина».
Исследование, изучающее взаимосвязь между этим соком и диабетом, также сообщает, что он может снизить резистентность к инсулину. Инсулинорезистентность возникает, когда клетки ваших мышц и печени не реагируют на инсулин, поэтому они не могут легко поглощать глюкозу из вашей крови, объяснил диетолог.
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Роб Хобсон
Здоровье
Частный врач-диетолог в Лондоне (Великобритания).
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