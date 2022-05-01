Повышенный холестерин: «медленно растущие ногти на ногах» сигнализируют о накоплении бляшек

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Повышенный холестерин: «медленно растущие ногти на ногах» сигнализируют о накоплении бляшек

Высокий уровень холестерина несколько распространен и чаще встречается у людей с избыточным весом. По данным NHS, ЗПА является распространенным заболеванием, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение мышц ног. Орган здравоохранения говорит, что одним из возможных признаков являются ломкие, медленно растущие ногти на ногах.

NHS объясняет:
«У многих людей с ЗПА нет никаких симптомов. Однако у некоторых появляется болезненная боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха. Медицинский термин для этого — «перемежающаяся хромота».

При перемежающейся хромоте мышцы ног могут ощущаться:
  • Онемевший
  • Слабый
  • Тяжелый
  • Усталый
Организация также предупреждает, что «опасность ЗПА выходит далеко за рамки трудностей при ходьбе, а последствия могут быть гораздо хуже, чем пропуск похода по магазинам».

Действительно, в нем говорится, что ЗПА увеличивает риск развития незаживающих язв на ногах или ступнях.
«В случаях тяжелой ЗПА эти язвы могут перерасти в участки мертвой ткани (гангрена), что в конечном итоге приведет к необходимости ампутации стопы или ноги».

NHS говорит, что другие симптомы ЗПА могут включать:
  • Выпадение волос на ногах и ступнях
  • Онемение или слабость в ногах
  • Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
  • Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
  • Блестящая кожа
  • У мужчин эректильная дисфункция
  • Мышцы ног сокращаются (истощаются)
ЗПА обычно диагностируется при физическом осмотре у врача общей практики и при сравнении артериального давления на руке и лодыжке. Клиника Кливленда сообщает, что половина людей, у которых развилась ЗПА, не имеют никаких симптомов

Ранее Медикфорум писал о том, как остановить выпадение волос.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : повышенный холестерин, симптомы высокого холестерина, ЗПА