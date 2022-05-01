Повышенный холестерин: «медленно растущие ногти на ногах» сигнализируют о накоплении бляшек
Высокий уровень холестерина несколько распространен и чаще встречается у людей с избыточным весом. По данным NHS, ЗПА является распространенным заболеванием, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение мышц ног. Орган здравоохранения говорит, что одним из возможных признаков являются ломкие, медленно растущие ногти на ногах.
NHS объясняет:
«У многих людей с ЗПА нет никаких симптомов. Однако у некоторых появляется болезненная боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха. Медицинский термин для этого — «перемежающаяся хромота».
При перемежающейся хромоте мышцы ног могут ощущаться:
- Онемевший
- Слабый
- Тяжелый
- Усталый
Действительно, в нем говорится, что ЗПА увеличивает риск развития незаживающих язв на ногах или ступнях.
«В случаях тяжелой ЗПА эти язвы могут перерасти в участки мертвой ткани (гангрена), что в конечном итоге приведет к необходимости ампутации стопы или ноги».
NHS говорит, что другие симптомы ЗПА могут включать:
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Онемение или слабость в ногах
- Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
- Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
- Блестящая кожа
- У мужчин эректильная дисфункция
- Мышцы ног сокращаются (истощаются)
Ранее Медикфорум писал о том, как остановить выпадение волос.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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