Повышенный холестерин: «медленно растущие ногти на ногах» сигнализируют о накоплении бляшек

«У многих людей с ЗПА нет никаких симптомов. Однако у некоторых появляется болезненная боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха. Медицинский термин для этого — «перемежающаяся хромота».

Онемевший

Слабый

Тяжелый

Усталый

«В случаях тяжелой ЗПА эти язвы могут перерасти в участки мертвой ткани (гангрена), что в конечном итоге приведет к необходимости ампутации стопы или ноги».

Выпадение волос на ногах и ступнях

Онемение или слабость в ногах

Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение

Блестящая кожа

У мужчин эректильная дисфункция

Мышцы ног сокращаются (истощаются)