Симптомы диабета: признак высокого уровня сахара в крови, когда вы идете в туалет

«Когда почки фильтруют кровь для образования мочи, они реабсорбируют весь сахар, возвращая его в кровоток. При диабете уровень сахара в крови аномально высок. Не весь сахар может быть реабсорбирован, и часть этой избыточной глюкозы из крови попадает в мочу, где она привлекает больше воды».

Национальные институты здравоохранения сообщают, что сложность в том, чтобы оставить уровень сахара в крови без лечения, — это осложнения, которые могут возникнуть, начиная от болезней сердца и заканчивая повреждением нервов. Вот почему контроль уровня сахара в крови является одним из наиболее важных аспектов состояния. Это можно сделать с помощью изменения образа жизни или лечения.Однако, прежде чем вы получите свой диагноз, повышенные уровни могут вызывать тревогу, показывая симптомы. Хотя ранние предупреждающие знаки, как правило, носят «общий характер», знание того, на что следует обращать внимание, может помочь. Одним из симптомов диабета является более частое, чем обычно, мочеиспускание.Называемая полиурией, она может стать особенно заметной в ночное время. Diabetes UK объясняет:Таким образом, этот механизм может оставить вас с «необычно большим объемом» мочи. Помимо того, что это симптом заболевания, полиурия также может возникать после того, как вам поставили диагноз и вы следуете лечению. Если это чрезмерное мочеиспускание происходит, «это может быть признаком того, что у вас слишком высокий уровень сахара», — добавил портал здоровья.Ранее Медикфорум писал о продуктах против высокого холестерина.