Диабет 2 типа: зудящий признак, который может сигнализировать о болезни
Сложный аспект диабета заключается в том, что ранние предупреждающие признаки, как правило, носят «общий характер». Не зная, что искать, вы могли бы жить годами, не зная об этом заболевании. Вот симптомы, которые помогут вам определить признаки.
К счастью, как только вы определите свои симптомы, в том числе зуд, и поставите диагноз, вы сможете справиться с этим состоянием с помощью лечения и изменения образа жизни. В то время как все время от времени испытывают зуд, области и первопричина — вот что делает зуд при диабете другим.
Все упирается в повышенный уровень сахара в крови. Поскольку инсулин не может помочь вывести его из крови, вместо этого может накапливаться глюкоза. Если вы страдаете от высокого уровня сахара в крови в течение длительного периода времени, это также может вызвать кожный зуд. Осложнения диабета, такие как повреждение нервов или заболевание почек, также могут иногда вызывать зуд.
По данным диабетического портала, «обычными» областями вашего тела, которые может опустошить зуд, являются ступни, ноги, лодыжки. NHS добавляет, что еще одним местом, где пациенты с диабетом испытывают зуд, являются их гениталии. Зуд, варьирующийся от раздражающего до сильного, должен побудить вас обратиться к врачу, особенно если он непрекращающийся. Поскольку зуд может быть довольно общим признаком, другие симптомы диабета также могут помочь вам определить это состояние.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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