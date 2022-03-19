Знаменитый тренер раскрывает «ключевые ошибки», замедляющие потерю жира на животе

«Они не занимаются спортом и пробуют причудливые диеты, которые крайне неэффективны и часто приводят к диете йо-йо. Это означает, что они разрушают свой метаболизм, что может заставить их сначала похудеть, но в конечном итоге снова набрать вес, а затем и немного».

«Йо-йо может увеличить процентное содержание жира в организме за счет мышечной массы и силы и может вызвать ожирение печени, высокое кровяное давление, диабет и сердечные заболевания».

"Упражнения — лучший способ повысить чувствительность организма к инсулину и обратить вспять диабет второго типа. Если у вас есть возможность, такие техники, как HIIT и силовые тренировки, будут наиболее эффективными для этого".