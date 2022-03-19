Знаменитый тренер раскрывает «ключевые ошибки», замедляющие потерю жира на животе
Независимо от того, пытаетесь ли вы уменьшить висцеральный жир или худеете по назначению врача, потеря веса может стать жизненно важным шагом для защиты своего здоровья. К сожалению, на этом пути легко ошибиться. В то время как некоторые из них могут показаться очевидными, например, выбор неправильной пищи, другие могут иметь неожиданные результаты.
Джиллиан Майклс — личный тренер, деловая женщина, писательница, телеведущая и создатель фитнес-приложения Джиллиан Майклс, которая помогла людям во всем мире вести более здоровый образ жизни. Однако она сказала, что даже те, у кого самые лучшие намерения, могут совершать серьезные ошибки.
Помимо неправильного питания, Джиллиан говорит, что отказ от физических упражнений и готовность принять «причудливые диеты» являются одной из «ключевых ошибок», которые люди совершают, пытаясь сбросить несколько фунтов.
«Они не занимаются спортом и пробуют причудливые диеты, которые крайне неэффективны и часто приводят к диете йо-йо. Это означает, что они разрушают свой метаболизм, что может заставить их сначала похудеть, но в конечном итоге снова набрать вес, а затем и немного».
Йо-йо диету часто называют «циклированием веса». Это описывает схему потери веса, его восстановления, а затем снова диеты.
«Йо-йо может увеличить процентное содержание жира в организме за счет мышечной массы и силы и может вызвать ожирение печени, высокое кровяное давление, диабет и сердечные заболевания».
По словам Джиллиан, следующая самая большая ошибка, которую совершают люди, — это потребление «пустых калорий». Эти типы калорий часто содержатся в напитках, которые не содержат значительных питательных веществ, но содержат много калорий, особенно в алкоголе.
Знаменитый тренер и эксперт в области здравоохранения сказал:
"Упражнения — лучший способ повысить чувствительность организма к инсулину и обратить вспять диабет второго типа. Если у вас есть возможность, такие техники, как HIIT и силовые тренировки, будут наиболее эффективными для этого".
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Джиллиан Майклс (Jillian Michaels)
Здоровье
Американский персональный тренер, писательница, телеведущая и создатель фитнес-приложения.
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