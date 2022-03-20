«Помогает очищать печень»: назван один из самых полезных вариантов яичницы

«Если говорить о продуктах, укрепляющих иммунитет, шпинат и яйца идеально подходят для этого. Каждый из этих продуктов сам по себе обладает обширным набором полезных свойств, но их сочетание дает еще больший эффект пользы», - цитирует экспертов турецкое издание En Son Haber.

Улучшается состояние кожи и зубов.

Укрепляется сердечно-сосудистая система.

Укрепляется костная масса, у детей происходит ее правильное развитие, поддерживается рост.

Активизируются процессы очищения печени.

Организм лучше противостоит воспалению, провоцирующему развитие рака.