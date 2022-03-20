«Помогает очищать печень»: назван один из самых полезных вариантов яичницы
Специалисты советуют готовить яичницу со шпинатом, такой вариант блюда полезен для здоровья сразу во многих аспектах.
Яичница, которая готовится без масла или с его минимумом, вместе со шпинатом является одним из самых полезных вариантов завтрака, утверждают эксперты в области здорового питания.
«Если говорить о продуктах, укрепляющих иммунитет, шпинат и яйца идеально подходят для этого. Каждый из этих продуктов сам по себе обладает обширным набором полезных свойств, но их сочетание дает еще больший эффект пользы», - цитирует экспертов турецкое издание En Son Haber.
В частности, отмечают они, такой вариант яичницы эффективно обеспечивает организм железом – минералом, необходимым для хорошего кроветворения, поддержания энергии и сил. Кроме того, яичница с добавлением шпината становится богатым источником массы питательных веществ, включая белок, витамины, клетчатку. С ее употреблением медики связывают следующие оздоровительные эффекты.
- Улучшается состояние кожи и зубов.
- Укрепляется сердечно-сосудистая система.
- Укрепляется костная масса, у детей происходит ее правильное развитие, поддерживается рост.
- Активизируются процессы очищения печени.
- Организм лучше противостоит воспалению, провоцирующему развитие рака.
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