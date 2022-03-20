Врач Филатова: отказываться от мяса полезно минимум раз в неделю
По словам доктора медицинских наук Ирины Филатовой, ежедневно есть мясо нежелательно, периодически следует проводить день без него, это полезно для пищеварения.
«Один день в неделю без мяса полезен для пищеварения, дает организму отдохнуть», - сказала профессор Филатова в интервью.
Доктор медицины напомнила, что переваривание мяса является длительным процессом, требующим достаточно много энергетических затрат. Периодическая «разгрузка» от него будет лишь полезной, поскольку организм получает возможность использовать свою энергию для борьбы с инфекциями, воспалением, патогенами. Также Ирина Филатова заметила, что в культуре многих народов присутствует традиция соблюдения поста – это «не просто так».
Медик посоветовала не забывать, что существуют заболевания, при которых употребление мяса разрешается строго в небольшом количестве.
«Злоупотребление красным мясом способствует повышению мочевой кислоты. Например, подагра предполагают серьезные ограничения в потреблении мяса», - уточнила ученый в своем комментарии URA.RU.
В то же время Филатова не считает правильным полностью отказываться от мяса – данный продукт обеспечивает организм белком, заменить который не может никакой растительный источник белка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к кофе может вызывать истощение сердечной мышцы.
Ирина Филатова
ЗОЖ
доктор мед.наук, профессор, гинеколог-эндокринолог.
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