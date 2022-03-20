Врач Филатова: отказываться от мяса полезно минимум раз в неделю

«Один день в неделю без мяса полезен для пищеварения, дает организму отдохнуть», - сказала профессор Филатова в интервью.

«Злоупотребление красным мясом способствует повышению мочевой кислоты. Например, подагра предполагают серьезные ограничения в потреблении мяса», - уточнила ученый в своем комментарии URA.RU