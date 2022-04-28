Диабет: полифагия может сигнализировать о высоком уровне сахара - ключевые признаки

«При неконтролируемом диабете, когда уровень глюкозы в крови остается аномально высоким, глюкоза из крови не может попасть в клетки — либо из-за недостатка инсулина, либо из-за резистентности к инсулину».

Каковы явные признаки полифагии?

Чувство сильной жажды

Писает чаще, чем обычно, особенно ночью

Чувство усталости

Потеря веса и потеря мышечной массы

Зуд вокруг гениталий или частые приступы молочницы

Порезы или раны заживают медленно

Затуманенное зрение