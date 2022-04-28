Диабет: полифагия может сигнализировать о высоком уровне сахара - ключевые признаки
Повышенный голод, также известный как полифагия, может быть одним из признаков диабета.
Коварным аспектом диабета 2 типа являются общие симптомы, которые он проявляет. Это может затруднить выявление виновных, оставив вас в неведении на долгие годы.
Однако знание того, что искать, может помочь. Полифагия может наблюдаться как при диабете 1, так и при диабете 2 типа. Признанный «основным» симптомом состояния, он описывает чрезмерный голод или повышенный аппетит.
Этот признак обычно появляется наряду с полидипсией и полиурией, сообщает Diabetes UK.
Полидипсия описывает чрезмерную жажду, которую нельзя утолить, если пить больше. В то время как полиурия описывает частые посещения туалета. Это может происходить особенно ночью. Когда дело доходит до этих трех основных признаков диабета, все они вызваны одним фактором — высоким уровнем сахара в крови (гипергликемией).
«При неконтролируемом диабете, когда уровень глюкозы в крови остается аномально высоким, глюкоза из крови не может попасть в клетки — либо из-за недостатка инсулина, либо из-за резистентности к инсулину».
Резистентность к инсулину возникает, когда ваши клетки плохо реагируют на инсулин и не могут легко поглощать глюкозу из крови, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Из-за этой проблемы ваше тело не может преобразовывать пищу из вашего рациона в энергию. Эта нехватка энергии затем приводит к увеличению вашего голода.
Однако простое употребление большего количества пищи не избавит вас от полифагии, если у вас диабет. Если есть больше, это еще больше повысит и без того высокий уровень сахара в крови.
Каковы явные признаки полифагии?
Основным признаком полифагии является то, что голод не исчезает, если увеличить потребление пищи.
Однако могут возникать и другие предупреждающие признаки диабета.
По данным NHS, другие симптомы включают:
- Чувство сильной жажды
- Писает чаще, чем обычно, особенно ночью
- Чувство усталости
- Потеря веса и потеря мышечной массы
- Зуд вокруг гениталий или частые приступы молочницы
- Порезы или раны заживают медленно
- Затуманенное зрение
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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