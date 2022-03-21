Диабет 2 типа: эти две красные ягоды повышают чувствительность к инсулину и снижают сахар
Диабет обычно возникает, когда организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина или реагировать на гормон. Поскольку роль инсулина состоит в том, чтобы поглощать глюкозу из крови и преобразовывать ее в энергию, без него уровень сахара в крови повышается. Это может привести к необратимому повреждению нервов и органов, если его не лечить. Однако, к счастью, добавление двух фруктов к вашему рациону может контролировать уровень глюкозы в крови.
По данным Diabetes UK, бремя диабета растет из года в год, и только за последние 15 лет заболеваемость удвоилась. Множество факторов может предрасполагать людей к этому состоянию, но если причиной является образ жизни, корректировка диеты может значительно снизить риск развития симптомов.
Некоторые фрукты, например, улучшают чувствительность к инсулину и способствуют усвоению глюкозы в крови благодаря своей антиоксидантной активности.Исследование 2017 года показало, что полифенолы, полученные из клюквы и клубники, могут повышать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови.
Данные, собранные в ходе исследования, показали, что шестинедельное потребление 333 мг полифенолов из клубники и клюквы значительно улучшило чувствительность к инсулину. Авторы, однако, подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования для выяснения активности этих полифенолов, а также более масштабные и долгосрочные исследования.
Более раннее исследование 2008 года, проведенное на диабете 2 типа, дало аналогичные результаты, подтвердив, что клюквенный сок может помочь контролировать уровень сахара в крови у диабетиков.
Полифенолы представляют собой большую группу фитохимических веществ, которые можно разделить на различные типы.
Среди других фруктов яблоки, виноград, ягоды и груши содержат одно из самых высоких количеств полифенолов.
Но другие известные пищевые источники включают овощи, шоколад, чай, цельнозерновые продукты, сухие бобовые, орехи и оливковое масло. Предыдущие исследования пришли к выводу, что польза полифенолов для диабетиков проявляется через разные механизмы.
Ранее Медикфорум писал о том, как убрать жир на животе.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
Оставить комментарий