Диабет 2 типа: эти две красные ягоды повышают чувствительность к инсулину и снижают сахар

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Диабет 2 типа: эти две красные ягоды повышают чувствительность к инсулину и снижают сахар

Диабет обычно возникает, когда организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина или реагировать на гормон. Поскольку роль инсулина состоит в том, чтобы поглощать глюкозу из крови и преобразовывать ее в энергию, без него уровень сахара в крови повышается. Это может привести к необратимому повреждению нервов и органов, если его не лечить. Однако, к счастью, добавление двух фруктов к вашему рациону может контролировать уровень глюкозы в крови.

По данным Diabetes UK, бремя диабета растет из года в год, и только за последние 15 лет заболеваемость удвоилась. Множество факторов может предрасполагать людей к этому состоянию, но если причиной является образ жизни, корректировка диеты может значительно снизить риск развития симптомов.

Некоторые фрукты, например, улучшают чувствительность к инсулину и способствуют усвоению глюкозы в крови благодаря своей антиоксидантной активности.
Исследование 2017 года показало, что полифенолы, полученные из клюквы и клубники, могут повышать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови.

Данные, собранные в ходе исследования, показали, что шестинедельное потребление 333 мг полифенолов из клубники и клюквы значительно улучшило чувствительность к инсулину. Авторы, однако, подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования для выяснения активности этих полифенолов, а также более масштабные и долгосрочные исследования.

Более раннее исследование 2008 года, проведенное на диабете 2 типа, дало аналогичные результаты, подтвердив, что клюквенный сок может помочь контролировать уровень сахара в крови у диабетиков.

Полифенолы представляют собой большую группу фитохимических веществ, которые можно разделить на различные типы.

Среди других фруктов яблоки, виноград, ягоды и груши содержат одно из самых высоких количеств полифенолов.

Но другие известные пищевые источники включают овощи, шоколад, чай, цельнозерновые продукты, сухие бобовые, орехи и оливковое масло. Предыдущие исследования пришли к выводу, что польза полифенолов для диабетиков проявляется через разные механизмы.

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Diabetes UK

Здоровье

Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.

Теги : диабет второго типа, польза клюквы, снижение сахара в крови