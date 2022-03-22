Коронавирус удваивает количество тяжелых осложнений при беременности

«Эти результаты дополняют данные о том, что наличие COVID-19 во время беременности повышает риск серьезных осложнений», — рассказывает ведущий автор исследования Ассиамира Феррара, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Kaiser Permanente.

Анализ беременных пациенток с положительным результатом на коронавирус, проведенный медицинской компанией Kaiser Permanente, выявил двукратное повышение риска неблагоприятных исходов беременности. Речь шла о преждевременных родах, венозной тромбоэмболии, остром респираторном дистресс-синдроме и сепсисе.Исследование опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine. Для него анализировались записи 43,8 тыс. беременных. У 1,3 тыс., перенесших коронавирусную инфекцию во время беременности, риск негативных исходов был более чем в два раза выше по сравнению с контрольной группой, которая не заражалась.Исследование выявило двойной риск преждевременных родов у женщин с положительным результатом теста на коронавирус. Риск тромбоэмболии был выше в три раза, а тяжелой материнской заболеваемости в 2,5 раза.Ранее стало известно, что COVID негативно сказывается на мужском интимном здоровье.