Кардиолог Серебрянский назвал опасные для жизни последствия от снижения давления

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плохое самочувствие

Снижение кровяного давления в тех случаях, когда оно бывает резким и значительным, чревато опасными для жизни последствиями, предупреждают врачи.

В интервью врача-кардиолога Юрия Серебрянского прозвучало предупреждение об опасных последствиях резкого снижения АД.

«Резкое снижение давления опасно тем, что ухудшается кровообращение многих органов, и в первую очередь страдает головной мозг», - заметил медик.

Серебрянский пояснил, что в этом случае человек рискует подвергнуться обморочному состоянию и другим серьезным негативным изменениям, которые могут вызываться нарушенным кровоснабжением и питанием головного мозга.

«Может быть инсульт», – сказал кардиолог.

Также, добавил медик, в случае ощутимого снижения давления нарушается питание сердца. Опасным для жизни последствием этой ситуации может стать развитие инфаркта миокарда.

Другие органы, которые могут серьезно пострадать из-за понижения АД, – это почки и печень. Медик подчеркнул, что серьезность поражений органов зависит от того, насколько длительным оказывается процесс снижения давления.
 
«Если давление не восстанавливается, в почках развивается необратимое изменение и может возникать острая почечная недостаточность. При ухудшении питания кровью печени развивается печеночная недостаточность», - предостерег Серебрянский.

Врач перечислил причины, вызывающие гипотензию.
  • Кровотечения.
  • Переливание несовместимой крови.
  • Анафилактический шок, связанный с аллергической реакцией.
  • Неправильное использование мочегонных, гипотензивных препаратов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать резкое увеличение или потеря веса.
Юрий Серебрянский
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
Теги : снижение артериального давления, опасность для человека, Юрий Серебрянский