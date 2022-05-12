Кардиолог Серебрянский назвал опасные для жизни последствия от снижения давления
Снижение кровяного давления в тех случаях, когда оно бывает резким и значительным, чревато опасными для жизни последствиями, предупреждают врачи.
В интервью врача-кардиолога Юрия Серебрянского прозвучало предупреждение об опасных последствиях резкого снижения АД.
«Резкое снижение давления опасно тем, что ухудшается кровообращение многих органов, и в первую очередь страдает головной мозг», - заметил медик.
Серебрянский пояснил, что в этом случае человек рискует подвергнуться обморочному состоянию и другим серьезным негативным изменениям, которые могут вызываться нарушенным кровоснабжением и питанием головного мозга.
«Может быть инсульт», – сказал кардиолог.
Также, добавил медик, в случае ощутимого снижения давления нарушается питание сердца. Опасным для жизни последствием этой ситуации может стать развитие инфаркта миокарда.
Другие органы, которые могут серьезно пострадать из-за понижения АД, – это почки и печень. Медик подчеркнул, что серьезность поражений органов зависит от того, насколько длительным оказывается процесс снижения давления.
«Если давление не восстанавливается, в почках развивается необратимое изменение и может возникать острая почечная недостаточность. При ухудшении питания кровью печени развивается печеночная недостаточность», - предостерег Серебрянский.
Врач перечислил причины, вызывающие гипотензию.
- Кровотечения.
- Переливание несовместимой крови.
- Анафилактический шок, связанный с аллергической реакцией.
- Неправильное использование мочегонных, гипотензивных препаратов.
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
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