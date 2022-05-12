Кардиолог Серебрянский назвал опасные для жизни последствия от снижения давления

«Резкое снижение давления опасно тем, что ухудшается кровообращение многих органов, и в первую очередь страдает головной мозг», - заметил медик.

«Может быть инсульт», – сказал кардиолог.

«Если давление не восстанавливается, в почках развивается необратимое изменение и может возникать острая почечная недостаточность. При ухудшении питания кровью печени развивается печеночная недостаточность», - предостерег Серебрянский.

Кровотечения.

Переливание несовместимой крови.

Анафилактический шок, связанный с аллергической реакцией.

Неправильное использование мочегонных, гипотензивных препаратов.