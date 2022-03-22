Популярная пищевая добавка увеличивает риск рака простаты на 163 %

Доктор Джейн С. Фигейредо из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе отмечает: «Мы можем сказать, что большое количество фолиевой кислоты может быть вредным».

Многие используют пищевые добавки, чтобы восстановить уровень витаминов. Особенно это актуально в начале весны. Хотя витамины и минералы очень важны для здоровья, их избыток может приводить к негативным последствиям.Так фолиевая кислота — искусственная форма витамина B9 может повышать риск рак простаты. В норме она помогает организму вырабатывать эритроциты. Мужчины в исследовании, которые принимали высокие дозы витамина, имели более чем двукратное увеличение риска рака простаты по сравнению с мужчинами, которые не принимали добавки.В ходе анализа мужчинам случайным образом назначали плацебо или добавки с ежедневной низкой дозой аспирина и 1 миллиграммом фолиевой кислоты в день. Это в два с половиной раза превышает рекомендуемую суточную дозу витамина для мужчин и небеременных женщин.Было обнаружено, что те, кто принимал только аспирин, не столкнулись с увеличением риска рака простаты. А прием чрезмерного количества фолиевой кислоты приводит к росту риска на рекордные 163 %.Ранее ученые предупредили мужчин о влиянии COVID-19 на их интимное здоровье.