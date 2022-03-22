Омикрон BA.2 - профессор рассказывает насколько опасен новый штамм ковида
По мере того, как число случаев заболевания COVID-19 растет в Восточной Азии, а теперь и в Европе — всплеск, в значительной степени связанный с подвариантом омикрон BA.2.
Шанксин Ян, профессор патологии и лабораторной медицины в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, советует не слишком остро реагировать.
«Это нормально, и мы не должны слишком беспокоиться об этом», — сказал Ян. «Для тех, кто еще не получил иммунизацию, идите и сделайте иммунизацию. Для тех, кто не вакцинирован, идите и сделайте прививку. Если у нас есть очень общая практика поведения, у нас все будет хорошо».
Вирусы мутируют, чтобы выжить. На сегодняшний день двумя самыми большими вариантами SARS-CoV2, вируса, ответственного за COVID-19, были варианты дельта и омикрон. У них были очень отличные характеристики от более ранних вариантов и друг от друга.
Для сравнения, разница между исходным вариантом омикрон, BA.1, и подвариантом, BA.2, чрезвычайно мала, сказал Ян.
«По сути, я не вижу большой разницы между BA.1 и BA.2».
Это более заразная форма вируса?
Это, вероятно, более заразно, но не очень. На самом деле BA.2 был обнаружен, когда омикрон был впервые обнаружен, в начале декабря, и спустя более трех месяцев он все еще только растет, составляя около 25% случаев. Это заняло много времени, и это даже не доминирует.
Будет ли постоянное распространение нормой в будущем?
Мы ожидаем, что люди будут постоянно повторно заражаться, как и в случае с другими сезонными коронавирусами. Антитела очень быстро снижаются, и люди могут заразиться.
Должны ли мы по-прежнему носить маски?
Если у вас есть симптомы, лучше носить маску, какой бы ни был вирус. Ношение масок теперь более логично, а не странно, как это было в прошлом. Когда вы заболеваете, просто носите маску и не заражайте других, особенно уязвимое население — очень молодых, очень старых и с ослабленным иммунитетом.
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Шанксин Ян
Здоровье
Профессор патологии и лабораторной медицины в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (США).
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