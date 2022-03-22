Омикрон BA.2 - профессор рассказывает насколько опасен новый штамм ковида

«Это нормально, и мы не должны слишком беспокоиться об этом», — сказал Ян. «Для тех, кто еще не получил иммунизацию, идите и сделайте иммунизацию. Для тех, кто не вакцинирован, идите и сделайте прививку. Если у нас есть очень общая практика поведения, у нас все будет хорошо».

«По сути, я не вижу большой разницы между BA.1 и BA.2».

Это более заразная форма вируса?

Будет ли постоянное распространение нормой в будущем?

Должны ли мы по-прежнему носить маски?