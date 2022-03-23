Терапевт Чернышова: какие лекарства нужно иметь дома для первой помощи
Врач посоветовала не делать больших запасов разных лекарств – в домашней аптечке должно быть только самое необходимое.
В интервью терапевта Надежды Чернышовой прозвучала рекомендация о том, какие лекарства нужно иметь дома для первой помощи. Совет специалиста адресован семьям, в которых отсутствуют люди с серьезными хроническими патологиями. Лечение такой категории пациентов является особым случаем, когда необходима определенная терапия и подразумевается наличие отдельных медикаментов – сбор домашней аптечки не имеет к нему отношения.
Не секрет, что сегодня в аптеках наблюдается ажиотажный спрос на лекарства. По словам Чернышовой,
«в слишком большом запасе лекарств нет смысла, поскольку они имеют ограниченных срок годности».
Вот какой набор средств медик рекомендует иметь дома под рукой.
- Жаропонижающие.
- Обезболивающие.
- Средство от ожогов (мазь, аэрозоль).
- Стерильный бинт.
- Растворы для обеззараживания: хлоргексидин, перекись водорода (йод, зеленку с этой целью сегодня применять не рекомендуется).
- Средства экстренной помощи при пищевых отравлениях.
«Все остальное, включая антибиотики и средства от кашля или противовирусные, покупать бессмысленно», - сказала Чернышова изданию «Ридус».
Говоря о витаминах, терапевт заметила, что считает правильным иметь дома только витамин D. Его прием, по словам медика, можно практиковать даже в солнечные месяцы. Принимать для профилактики витамин D можно в количестве, не превышающем 2 тыс. единиц в день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи считают приемлемым принимать витамин D круглый год.
Надежда Чернышова
Здоровье
терапевт
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