Терапевт Чернышова: какие лекарства нужно иметь дома для первой помощи

«в слишком большом запасе лекарств нет смысла, поскольку они имеют ограниченных срок годности».

Жаропонижающие.

Обезболивающие.

Средство от ожогов (мазь, аэрозоль).

Стерильный бинт.

Растворы для обеззараживания: хлоргексидин, перекись водорода (йод, зеленку с этой целью сегодня применять не рекомендуется).

Средства экстренной помощи при пищевых отравлениях.

«Все остальное, включая антибиотики и средства от кашля или противовирусные, покупать бессмысленно», - сказала Чернышова изданию «Ридус».