Дети, зачатые с помощью ЭКО, имеют лучшее качество жизни

«Наши результаты показывают, что зачатие с помощью ВРТ может обеспечить некоторые преимущества в отношении качества жизни во взрослом возрасте, независимо от других психосоциальных факторов», — рассказывает ведущий автор Карин Хаммарберг из Университета Монаш, Мельбурн, Австралия.

Согласно результатам нового исследования, зачатие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), таких как ЭКО, может обеспечить некоторые преимущества во взрослом возрасте. Результаты опубликованы в журнале Human Fertility.За четыре десятилетия после появления экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1978 году в результате ВРТ родилось более восьми миллионов детей. За это время во многих исследованиях оценивали их физическое здоровье, развитие и психосоциальное благополучие.В этом исследовании приняли участие 193 человека, которые были зачаты с помощью ВРТ, и 86, зачатых естественно. Участники заполнили в разном возрасте анкеты, ориентирующиеся на оценку качества жизни.После внесения статистических поправок ученые установили, что зачатие с помощью ВРТ связано с более высоким качеством жизни. У таких участников был снижен психологический стресс, у них были более позитивные отношения с родителями, лучшее финансовое положение и восприятие своего веса.Ранее ученые рассказали, как жизнь в большой семье спасает от деменции