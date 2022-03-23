Диабет 2 типа: уксус «улучшает чувствительность к инсулину» — сколько нужно, чтобы увидеть результаты
По мнению экспертов, существуют определенные продукты и напитки, которые могут помочь сбалансировать уровень сахара в крови. Как высокий, так и низкий уровень сахара в крови может вызвать ряд осложнений со здоровьем.
Diabetes UK объясняет:
«Чувствительность к инсулину описывает, насколько чувствителен организм к воздействию инсулина. Кому-то, кто считается чувствительным к инсулину, потребуется меньшее количество инсулина для снижения уровня глюкозы в крови, чем тому, кто имеет низкую чувствительность».
Клиника Майо добавляет:
«Инсулинотерапия иногда может быть сложной, но это эффективный способ снизить уровень сахара в крови».
Недавние исследования показывают, что уксус улучшает чувствительность к инсулину у здоровых добровольцев, а также у пациентов с диабетом. Действительно, было проведено четыре рандомизированных перекрестных исследования у взрослых с диабетом 2 типа или без диабета.Все испытания следовали одному и тому же протоколу, который представлял собой стандартизированный прием пищи вечером перед тестированием, голодание в течение ночи и двухчасовое тестирование уровня глюкозы после употребления тестируемого бублика и сока или раствора декстрозы
В каждом испытании постпрандиальную гликемию (ППГ) сравнивали между группами лечения с использованием расчета площади под кривой через 120 минут после еды.
Исследователи обнаружили, что две чайные ложки уксуса, 10 г, эффективно снижают ППГ, и этот эффект был наиболее выражен, когда уксус принимался внутрь во время еды, по сравнению с приемом за пять часов до еды.
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Diabetes UK
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