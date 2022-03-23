Диабет 2 типа: уксус «улучшает чувствительность к инсулину» — сколько нужно, чтобы увидеть результаты

«Чувствительность к инсулину описывает, насколько чувствителен организм к воздействию инсулина. Кому-то, кто считается чувствительным к инсулину, потребуется меньшее количество инсулина для снижения уровня глюкозы в крови, чем тому, кто имеет низкую чувствительность».

«Инсулинотерапия иногда может быть сложной, но это эффективный способ снизить уровень сахара в крови».