Артериальная жесткость связана с болезнями и старением: как ее узнать

«Если вы сидите на полу и умудряетесь дотянуться пальцами до пальцев ног, а вам 40 лет или больше, это может быть признаком хорошо сохранившейся гибкости ваших артерий».

Исследователи, представляющие Школу общественного здравоохранения при Бостонском университете, констатируют, что повышенная артериальная жесткость является одним из физических маркеров старения. По словам специалистов, жесткость артерий связана со снижением эластичности аорты и увеличением скорости каротидно-бедренной пульсовой волны. В свою очередь, более высокая скорость каротидно-бедренной пульсовой волны указывает на повышенный риск гипертонии, ИБС, сердечной недостаточности, инсульта, болезни почек. В конечном итоге, на более высокий риск смерти от этих болезней.Также исследование показало, что артериальная жесткость может говорить о подверженности человека деменции, характеризующейся постепенной потерей когнитивных функций.На начальных стадиях симптомы довольно скудны, но исследователи говорят, что определить гибкость кровеносных артерий помогают некоторые тесты.Потеря эластичности в сосудистой ткани, отсутствие гибкости и повышенная жесткость – качества, тесно связанные с атеросклерозом. Он означает присутствие на внутренних стенках сосудов налета, состоящего из жира и кальциевых компонентов: такое покрытие делает их жесткими и способствует повышению артериального давления, развитию гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи называют одышку особенно опасным симптомом при сердечном приступе.