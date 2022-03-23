Артериальная жесткость связана с болезнями и старением: как ее узнать
Артериальная жесткость означает потерю эластичности в сосудистой ткани, она может серьезно ухудшать здоровье сердца.
Исследователи, представляющие Школу общественного здравоохранения при Бостонском университете, констатируют, что повышенная артериальная жесткость является одним из физических маркеров старения. По словам специалистов, жесткость артерий связана со снижением эластичности аорты и увеличением скорости каротидно-бедренной пульсовой волны. В свою очередь, более высокая скорость каротидно-бедренной пульсовой волны указывает на повышенный риск гипертонии, ИБС, сердечной недостаточности, инсульта, болезни почек. В конечном итоге, на более высокий риск смерти от этих болезней.
Также исследование показало, что артериальная жесткость может говорить о подверженности человека деменции, характеризующейся постепенной потерей когнитивных функций.
Как узнать артериальную жесткость? На начальных стадиях симптомы довольно скудны, но исследователи говорят, что определить гибкость кровеносных артерий помогают некоторые тесты.
«Если вы сидите на полу и умудряетесь дотянуться пальцами до пальцев ног, а вам 40 лет или больше, это может быть признаком хорошо сохранившейся гибкости ваших артерий».
Потеря эластичности в сосудистой ткани, отсутствие гибкости и повышенная жесткость – качества, тесно связанные с атеросклерозом. Он означает присутствие на внутренних стенках сосудов налета, состоящего из жира и кальциевых компонентов: такое покрытие делает их жесткими и способствует повышению артериального давления, развитию гипертонии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи называют одышку особенно опасным симптомом при сердечном приступе.
Медицинская школа Бостонского университета (Boston University School of Medicine)
Здоровье
входит в состав Бостонского университета – частного исследовательского университета, расположенного в Бостоне
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