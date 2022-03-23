«Довольно близко к кори»: врач предупреждает о заразности нового штамма ковида

«Омикрон BA.2 примерно в 1,4 раза более заразен, чем BA.1. Базовое репродуктивное число (R0) для BA.1 составляет около 8,2, что делает R0 для BA.2 около 12. Это делает его довольно близким к кори, самой заразной болезни, о которой мы знаем».

Эрик Тополь, профессор молекулярной медицины в Исследовательском институте Скриппса в Калифорнии:

«BA.2» был дополнительно усилен ослабленными мерами по смягчению последствий и ослаблением иммунитета к вакцинам. Все это взаимосвязано и явно приведет к более масштабным вспышкам, в том числе в США».