«Довольно близко к кори»: врач предупреждает о заразности нового штамма ковида
Вариант Omicron, теперь известный как BA.1, вызвал волну случаев Covid в конце прошлого года. Надежды на то, что волна уже достигла апогея, развеялись благодаря появлению Омикрона BA.2 — побочной линии исходного варианта. Это ответвление увеличивает число случаев заболевания и приводит к росту числа госпитализаций.
BA.2 значительно более заразен, чем BA.1, хотя до сих пор не ясно, вызывает ли он более тяжелое заболевание. Бывший эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), врач, профессор Адриан Эстерман, сказал:
«Омикрон BA.2 примерно в 1,4 раза более заразен, чем BA.1. Базовое репродуктивное число (R0) для BA.1 составляет около 8,2, что делает R0 для BA.2 около 12. Это делает его довольно близким к кори, самой заразной болезни, о которой мы знаем».
Эрик Тополь, профессор молекулярной медицины в Исследовательском институте Скриппса в Калифорнии:
«BA.2» был дополнительно усилен ослабленными мерами по смягчению последствий и ослаблением иммунитета к вакцинам. Все это взаимосвязано и явно приведет к более масштабным вспышкам, в том числе в США».
Профессор Тополь предупредил, что теперь это еще больше продлит пандемию и может даже открыть «еще один путь к новому варианту в ближайшие месяцы».
Колин Ангус, старший научный сотрудник школы здоровья Университета Шеффилда, также определяет BA.2 как ключевой фактор.
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Адриан Эстерман
Здоровье
Бывший эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), врач, профессор.
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