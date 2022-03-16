Детище Омикрона сравнили с корью
Подвариант штамма Омикрон ВА.2 по уровню заразности не отличается от кори. Такое заявление сделал бывший сотрудник Всемирной организации здравоохранения.
В некоторых странах мира отмечается вновь резкая вспышка заболеваемости коронавирусом. К примеру, на территории Великобритании зафиксировано снова более 100 000 заражений за день, и виновником этого является так называемый подвариант штамма Омикрон, получивший название ВА.2. Его быстрое шествие по планете объясняется тем, что по уровню заразности он не отличается от кори. Такое заявление сделал бывший сотрудник Всемирной организации здравоохранения профессор Эдриан Истерман (Adrian Esterman).
Это ведущий эпидемиолог в Австралии. Он полагает, что ВА.2 на 40% заразней штамма Омикрон, который и без того является самой агрессивной по уровню инфекционности разновидностью COVID-19. По мнению профессора Истермана, коэффициент R или способность заражать окружающих людей у ВА.2 составляет около 12. Следовательно, один человек может незаметно для себя заразить до 12 находящихся рядом. Это в 5 раз более инфекционная версия, чем изначальный уханьский вирус.
Речь может идти об одном из самых заразных заболеваний, вообще известных науке. Вполне возможно, именно эта версия привела к тому, что сейчас Китай с огромным трудом сдерживает вспышку заражений в целом ряде мегаполисов, и его поражающая воображение политика нулевой терпимости к коронавирусу может провалиться. В том случае, если это произойдёт, Поднебесная может столкнуться с беспрецедентной вспышкой заболеваемости и смертностью, поскольку здесь всё ещё довольно низкий уровень популяционного иммунитета, спровоцированного заражениями, а не вакцинацией. Что до китайских вакцин, то они практически неэффективны против штамма Омикрон. Во многих странах мира умерли миллионы пожилых людей, Китай смог сохранить их жизни, но теперь стране угрожает та мутация ковида, которую, возможно, будет нереально сдерживать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Эдриан Истерман
Медицина
Профессор Университета Южной Австралии, эпидемиолог
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