Высокое давление: употребление алкоголя может быстро привести к гипертонии
Когда у человека слишком высокое кровяное давление, это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза. Стойкое высокое кровяное давление может увеличить риск ряда серьезных и потенциально опасных для жизни состояний здоровья, таких как болезни сердца. Было доказано, что сокращение или, что еще лучше, воздержание от употребления определенного напитка значительно улучшает ваше чтение.
Спирт из ферментированного зерна, фруктового сока и меда использовался на протяжении тысячелетий. Сегодня алкогольные напитки регулярно потребляются во всем мире.
Хотя механизм, посредством которого алкоголь повышает кровяное давление, остается неясным. В исследовании были дополнительно изучены алкоголь и его влияние на гипертонию.
В исследовании рассматривались механизмы, связанные с гипертонией, вызванной алкоголем, и стратегии контроля, предотвращения или лечения повышения артериального давления, вызванного алкоголем.
«Недавние эпидемиологические и клинические исследования показали, что хроническое потребление этанола (более трех порций в день, 30 г этанола) связано с увеличением случаев гипертонии и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Появляется все больше свидетельств того, что алкоголь инициирует как центральные, так и периферические реакции, которые синергическим образом оказывают гипертензивное действие. Алкоголь вызывает усиление симпатического оттока, что, скорее всего, связано с секрецией кортикотропин-рилизинг-гормона».
Сильно пьющие люди, сократившие употребление алкоголя до умеренного, могут снизить систолическое артериальное давление на два-четыре мм ртутного столба (мм рт. ст.), а диастолическое артериальное давление — на один-два мм рт.
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National Library of Medicine
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