Высокое давление: употребление алкоголя может быстро привести к гипертонии

«Недавние эпидемиологические и клинические исследования показали, что хроническое потребление этанола (более трех порций в день, 30 г этанола) связано с увеличением случаев гипертонии и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Появляется все больше свидетельств того, что алкоголь инициирует как центральные, так и периферические реакции, которые синергическим образом оказывают гипертензивное действие. Алкоголь вызывает усиление симпатического оттока, что, скорее всего, связано с секрецией кортикотропин-рилизинг-гормона».

Спирт из ферментированного зерна, фруктового сока и меда использовался на протяжении тысячелетий. Сегодня алкогольные напитки регулярно потребляются во всем мире.Хотя механизм, посредством которого алкоголь повышает кровяное давление, остается неясным. В исследовании были дополнительно изучены алкоголь и его влияние на гипертонию.В исследовании рассматривались механизмы, связанные с гипертонией, вызванной алкоголем, и стратегии контроля, предотвращения или лечения повышения артериального давления, вызванного алкоголем.Сильно пьющие люди, сократившие употребление алкоголя до умеренного, могут снизить систолическое артериальное давление на два-четыре мм ртутного столба (мм рт. ст.), а диастолическое артериальное давление — на один-два мм рт.Ранее Медикфорум писал о симптомах онкологии.