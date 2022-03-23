Exergaming помогает людям повышать уровень активности
Учёные из Университета Джорджии пришли к выводу о том, что активные видеоигры являются идеальным способом повышения показателей физической нагрузки. Особенно для тех людей, которые презирают классические виды тренировок.
Термин Exergaming означает компьютерные игры, в которых необходимы физические нагрузки. Другими словами, пользователю нужно прыгать, активно двигаться, приседать, размахивать руками и выполнять прочие действия для того, чтобы контролировать своего аватара на экране. Популярность таких активных видеоигр началась несколько лет тому назад с выхода приставки Nintendo Wii. И теперь многие производители игровых консолей выпускают подобного рода развлечения.
Американские учёные выяснили, что активные видеоигры действительно повышают уровень физической активности. Более того, их поклонники ощущают высокий уровень удовлетворённости и, что особенно важно, самостоятельно регулируют уровень режим упражнений А эта автономность намного повышает вероятность того, что человек продолжит практиковать физические нагрузки и самостоятельные тренировки.
Никто не будет спорить с тем, что некоторые традиционные виды спорта вроде тяжёлой атлетики или бега весьма не нравятся значительному количеству людей. А молодое поколение часто вообще терпеть не может спорт, но заточено на видеоигры. Именно поэтому их производители и придумали такие виды игр, которые требуют очень активных движений. Они удовлетворяют желание играть и одновременно физиологическую потребность организма в физической активности без каких-то скучных и тяжёлых упражнений и без психологического давления со стороны взрослых. Любителям таких игр не нужно посещать спортзал, что тоже важно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джорджии
Здоровье
американский публичный университет, расположенный в штате Джорджия, один из вузов Университетской системы штата Джорджия.
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