Необъяснимая потеря веса может быть признаком больной печени
Существует несколько типов заболеваний печени, некоторые из них вызываются отравлением алкоголем, а некоторые нет.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), как видно из названия, не связана с приемом алкоголя, однако она является состоянием, которого следует опасаться. Ряд факторов может увеличить риск развития у человека такого состояния – к ним относятся излишки веса, наличие диабета 2 типа, недостаточная активность щитовидной железы, высокое кровяное давление. Кроме того, вероятность НАЖБП. Увеличивают высокий уровень холестерина, метаболический синдром, возраст старше 50 лет, курение.
В некоторых случаях заболевание печени развивается у молодых людей без этих факторов риска – почему, точно неизвестно.
По словам врачей, НАЖБП обычно не причиняет серьезного вреда на ранних стадиях – на этом этапе она обратима за счет здоровых изменений в образе жизни. Но если жировая болезнь печени прогрессирует, сопровождается воспалением, то может привести к серьезному повреждению органа, включая подверженность фиброзу, циррозу.
Примечательно, что одним из признаков больной печени может быть потеря веса.
«НАЖБП имеет ряд симптомов, которые могут указывать на ее наличие. Один из них может проявиться на весах; необъяснимая потеря веса может быть признаком болезни», - сообщили специалисты службы здравоохранения NHS.
Другие симптомы.
- Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота.
- Крайняя усталость.
- Слабость, потеря прежней энергии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в повседневной жизни позволяют добиться снижения высокого уровня холестерина.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий