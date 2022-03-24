Необъяснимая потеря веса может быть признаком больной печени

«НАЖБП имеет ряд симптомов, которые могут указывать на ее наличие. Один из них может проявиться на весах; необъяснимая потеря веса может быть признаком болезни», - сообщили специалисты службы здравоохранения NHS.

Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота.

Крайняя усталость.

Слабость, потеря прежней энергии.