Жировая болезнь печени: гепатолог назвал 2 ощущения в животе, которые говорят о повреждении органа
Существует несколько типов заболеваний печени. Неалкогольная жировая болезнь печени, алкогольное заболевание печени, гепатит, гемохроматоз и первичный билиарный цирроз; это все состояния, влияющие на печень. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одной из наиболее распространенных. Симптомы НАЖБП могут различаться, но в основном сосредоточены в области живота.
Гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум рассказала, что если печень доходит до стадии, когда она повреждена, могут возникнуть определенные симптомы.
"К ним относятся «общее недомогание и серьезная усталость, а также боль или дискомфорт в правой части живота, прямо под ребрами".
К другим симптомам НАЖБП относятся:
• Необъяснимая потеря веса
• Слабость
• Желтуха
• Кожный зуд
• Отек лодыжек, голеней, стоп или живота
"Важно отметить желтуху, кожный зуд и припухлость, возникающие на более поздних стадиях заболевания; НАЖБП редко проявляется симптомами на ранних стадиях".
Лечение НАЖБП будет варьироваться в зависимости от тяжести состояния пациента. В некоторых случаях лекарства могут быть назначены для лечения проблем, связанных с таким состоянием, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.
У гепатолога есть несколько советов для пациентов с НАЖБП, которые помогут справиться с их состоянием.
"Особенно важно похудение, здоровое питание, употребление воды вместо сладких напитков, регулярные физические упражнения и отказ от курения".
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