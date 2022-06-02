Жировая болезнь печени: гепатолог назвал 2 ощущения в животе, которые говорят о повреждении органа

"К ним относятся «общее недомогание и серьезная усталость, а также боль или дискомфорт в правой части живота, прямо под ребрами".

"Важно отметить желтуху, кожный зуд и припухлость, возникающие на более поздних стадиях заболевания; НАЖБП редко проявляется симптомами на ранних стадиях".

"Особенно важно похудение, здоровое питание, употребление воды вместо сладких напитков, регулярные физические упражнения и отказ от курения".