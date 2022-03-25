Ученые впервые обнаружили микропластик в крови человека

«Кровь связывает все органы нашего тела, и если в ней присутствует пластик, значит, он может быть где угодно в человеческом теле», - заметил эксперт.

Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови человека, – об этом сообщил журнал Environmental International, опубликовавший результаты работы под авторством группы ученых из Амстердамского свободного университета (Нидерланды). Специалисты анализировали пробы крови от 22 анонимных добровольцев, проверяя ее на содержание пяти типов обычного пластика (включая ПЭТ, полипропилен и полистирол).Ученые обнаружили наличие микропластика в 17 образцах крови. Его средняя концентрация составила 1,6 микрограмма на миллилитр крови, что эквивалентно одной чайной ложке на 1000 литров воды. Наиболее часто встречающимся был ПЭТ – разновидность пластика, хорошо известная производителям бутылок для напитков и упаковки для пищевых продуктов. ПЭТ был обнаружен у 50 процентов добровольцев. В крови 36 процентов испытуемых выявили полистирол, в крови 23 процентов - полиэтилен, который используется в производстве упаковочной пленки и пакетов.Комментируя результаты исследования, его ведущий специалист, доктор Дик Ветхаак, заявил, что данное изыскание является первым в мире, проверяющим наличие микропластика в человеческой крови. По словам эксперта, его обнаружение в организме человека вряд ли можно считать неожиданностью, учитывая степень повсеместного распространения пластика.Ученый добавил, что исследования проблемы должны быть продолжены, причем в более серьезных масштабах. Необходимо прояснить не только вопрос о том, насколько массовым может быть «загрязнение пластиком» среди современных людей, но и понять, что происходит с организмом, в котором присутствуют компоненты микропластика – накапливаются ли они в теле, могут ли они влиять на функцию органов или просто проходят через пищеварительную систему.Одновременно с этим ученые рекомендуют по возможности избегать пластиковой упаковки, а также не нагревать пищу в пластиковой посуде или контейнерах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что витамин С был признан учеными эффективным уничтожителем раковых клеток.