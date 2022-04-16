Самые опасные предметы в быту, вызывающие накопление микропластика в легких
Микропластик хлынет в окружающую среду с головокружительной скоростью, что несет в себе риск уничтожения определенных видов. Но есть свидетельства того, что загрязняющие вещества могут быть вредны и для человека. Недавние открытия подтвердили, что частицы попадают в кровь и дыхательные пути человека.
Хотя риски, которые это может представлять для нашего здоровья, еще предстоит увидеть, эксперты подчеркнули, какие предметы повседневного обихода могут подвергать нас опасно высокому уровню.
Недавнее исследование обнаружило микропластик во всех частях легких, включая нижние отделы легких.
Исследование, в котором изучалась ткань легких, собранная у пациентов во время обычного медицинского обслуживания, вызвало обеспокоенность по поводу повсеместного загрязнения пластиком и возможных последствий. Исследователи выявили 12 видов пластика, в число которых вошли полипропилен и полиэтилен, а также терефталат и смола.
Эти пластмассы обычно используются в производстве упаковки, бутылок, одежды, веревок и шпагатов. По словам Моники Вассерманн, доктора медицины, существуют и другие источники микропластика, которые могут быть менее очевидными.
«Наиболее опасными источниками микропластика являются городская пыль, текстиль и шины. Эти три наиболее опасны, потому что на них приходится почти 80 процентов загрязнения микропластиком».
Но, по словам эксперта, различные продукты питания и напитки также могут вводить микропластик в нашу систему. К ним относятся вода в бутылках, соль, морепродукты, чайные пакетики, готовые блюда и консервы.
Доктор Вассерманн продолжил:
«По моему медицинскому опыту, употребление микропластика приводит к воспалению, окислительному стрессу и повреждению ДНК».
Ранее Медикфорум писал об опасности позеленевшего картофеля.
Моника Вассерманн
Здоровье
Доктор медицины из Великобритании.
Оставить комментарий