Самые опасные предметы в быту, вызывающие накопление микропластика в легких

«Наиболее опасными источниками микропластика являются городская пыль, текстиль и шины. Эти три наиболее опасны, потому что на них приходится почти 80 процентов загрязнения микропластиком».

«По моему медицинскому опыту, употребление микропластика приводит к воспалению, окислительному стрессу и повреждению ДНК».