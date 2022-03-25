Деменция: 2 привычки образа жизни, которые могут значительно снизить риск

Включите средиземноморскую диету

«Наша диета может оказать существенное влияние на риск развития или, наоборот, предотвращения снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера», — отметили в Национальном медицинском институте.

Больше спать

«В течение дня мы все вырабатываем некоторое количество этого бета-амилоидного белка в мозгу», — сказал Health Harvard.