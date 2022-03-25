Деменция: 2 привычки образа жизни, которые могут значительно снизить риск
Поскольку число пациентов с болезнью Альцгеймера, как ожидается, будет расти, поиск способов предотвращения и снижения риска болезни Альцгеймера становится решающим вопросом. Были выявлены факторы риска развития деменции, включая состояние здоровья, диетические привычки, генетику и наследственность, пол, образование, возраст и образ жизни. Какие три менее известные привычки образа жизни следует внедрить в свою жизнь сейчас, чтобы снизить риск развития деменции?
Эксперты рекомендуют людям следовать как можно большему количеству привычек здорового образа жизни, чтобы защитить мозг по мере старения. У человека, у которого есть родитель или брат или сестра, страдающие деменцией, почти на 75 процентов больше шансов развить ее у себя.
Когда деменция передается в семье, как генетические, так и негенетические факторы, такие как режим питания, физическая активность и статус курения, влияют на общий риск человека.
Включите средиземноморскую диету
«Наша диета может оказать существенное влияние на риск развития или, наоборот, предотвращения снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера», — отметили в Национальном медицинском институте.
В нем добавлено: «диета средиземноморского типа была связана со сниженным риском сердечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваний и общей более продолжительной выживаемостью».
Традиционная средиземноморская диета включает в себя высокое потребление растительной пищи, высокое потребление оливкового масла как основного источника мононенасыщенных жирных кислот, но низкое потребление насыщенных жиров, умеренное потребление рыбы, потребление молочных продуктов от низкого до умеренного (в основном в виде сыр или йогурт) и низкое потребление мяса и птицы.
Больше спать
Анализ данных показал, что люди в возрасте от 50 до 60 лет, которые спят шесть часов или меньше, подвергаются большему риску развития деменции в дальнейшем. По сравнению с теми, кто спит нормально (7 часов), люди, которые меньше отдыхают каждую ночь, на 30% чаще диагностируют деменцию.
«В течение дня мы все вырабатываем некоторое количество этого бета-амилоидного белка в мозгу», — сказал Health Harvard.
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National Institute of Medicine
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