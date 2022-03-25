Куркума и витамин D: две супердобавки, которые могут уменьшить боль при артрите

«Другое исследование 2016 года предполагает, что куркумин может помочь предотвратить разрушение костей у людей с ревматоидным артритом».

Фонд артрита (AF) утверждает, что куркумин является «сильным противовоспалительным средством». Куркума — распространенная специя и основной ингредиент карри.Организация отмечает, что в 2016 году систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований, спонсируемый промышленностью, показал, что 1000 мг куркумина в день «уменьшают боль и воспаление при ОА, а также нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как диклофенак и ибупрофен».Тем не менее, он предупреждает, что высокие дозы куркумы могут разжижать кровь и вызывать расстройство желудка. В нем также говорится, что вам следует избегать куркумы/куркумина, если вы принимаете препараты для разжижения крови, такие как варфарин, или вам предстоит операция, вы беременны или страдаете заболеванием желчного пузыря.Исследования, проведенные Бирмингемским университетом, показали, что поддержание достаточного уровня витамина D может помочь предотвратить возникновение ревматоидного артрита.Еще один ключевой вывод исследования заключался в том, что влияние витамина D на воспалительные заболевания нельзя предсказать, используя клетки здоровых людей или даже крови пациентов с воспалением, поскольку клетки пораженной ткани сильно отличаются.Исследователи пришли к выводу, что если витамин D будет использоваться у пациентов с ревматоидным артритом, врачам может потребоваться назначить гораздо более высокие дозы, чем в настоящее время, или обеспечить лечение, которое также корректирует нечувствительность к витамину D иммунных клеток в суставе.Ранее Медикфорум писал о причинах онемения в ногах.