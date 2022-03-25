Куркума и витамин D: две супердобавки, которые могут уменьшить боль при артрите
Артрит относится к ряду состояний, которые включают боль и воспаление в суставах. Говорят, что это состояние затрагивает около 10 миллионов британцев. Могут ли ежедневные добавки облегчить ваши болезненные симптомы?
Фонд артрита (AF) утверждает, что куркумин является «сильным противовоспалительным средством». Куркума — распространенная специя и основной ингредиент карри.
Организация отмечает, что в 2016 году систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований, спонсируемый промышленностью, показал, что 1000 мг куркумина в день «уменьшают боль и воспаление при ОА, а также нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как диклофенак и ибупрофен».
«Другое исследование 2016 года предполагает, что куркумин может помочь предотвратить разрушение костей у людей с ревматоидным артритом».
Тем не менее, он предупреждает, что высокие дозы куркумы могут разжижать кровь и вызывать расстройство желудка. В нем также говорится, что вам следует избегать куркумы/куркумина, если вы принимаете препараты для разжижения крови, такие как варфарин, или вам предстоит операция, вы беременны или страдаете заболеванием желчного пузыря.
Исследования, проведенные Бирмингемским университетом, показали, что поддержание достаточного уровня витамина D может помочь предотвратить возникновение ревматоидного артрита.
Еще один ключевой вывод исследования заключался в том, что влияние витамина D на воспалительные заболевания нельзя предсказать, используя клетки здоровых людей или даже крови пациентов с воспалением, поскольку клетки пораженной ткани сильно отличаются.
Исследователи пришли к выводу, что если витамин D будет использоваться у пациентов с ревматоидным артритом, врачам может потребоваться назначить гораздо более высокие дозы, чем в настоящее время, или обеспечить лечение, которое также корректирует нечувствительность к витамину D иммунных клеток в суставе.
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Arthritis Foundation
Здоровье
Фонд артрита является некоммерческой организацией, которая занимается удовлетворением потребностей людей, живущих с артритом в Соединенных Штатах.
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