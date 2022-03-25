Боль в суставах: специя может облегчить болезненный остеоартрит
По данным NHS, не существует лекарства от остеоартрита, от которого страдают миллионы людей. Заболевание часто развивается у людей в возрасте 45 лет и старше и может сопровождаться некоторыми неприятными симптомами.
Хотя существует ряд медицинских процедур, которые могут помочь облегчить боль, связанную с остеоартритом, есть также некоторые естественные методы, которые также могут быть полезными.
По словам эксперта по здоровью Майи Кадир из Super Botanic, занимающейся производством растительных лекарственных средств, имбирь — это одна из специй, которая может принести многочисленные преимущества, если ее включить в ваш рацион.
Имбирь — цветущее растение, корень которого широко используется как пряность и народная медицина. Специю можно купить всего за 53 пенса в супермаркетах, или вы можете купить корень имбиря в овощном магазине или овощном отделе.
Хотя он имеет много преимуществ для здоровья, Квадир утверждает, что он может помочь уменьшить воспаление, связанное с остеоартритом.
«Остеоартрит — это распространенная проблема, характеризупричинах онемения в ногах.ющаяся дегенерацией суставов в организме, что приводит к хронической боли в суставах и тугоподвижности из-за воспаления. Это воспаление поражает ткани мышц и суставов и может вызвать отек, увеличение жидкости, повреждение хрящей и костей, а также потерю мышечной массы. Противовоспалительные свойства имбиря компенсируют действие воспалительных химических веществ в организме, уменьшая и устраняя отек и успокаивая мышечные и суставные боли».
Ранее Медикфорум писал о причинах онемения в ногах.
Майи Кадир
Здоровье
Врач в Super Botanic.
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