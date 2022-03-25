Боль в суставах: специя может облегчить болезненный остеоартрит



Хотя он имеет много преимуществ для здоровья, Квадир утверждает, что он может помочь уменьшить воспаление, связанное с остеоартритом.

«Остеоартрит — это распространенная проблема, характеризупричинах онемения в ногах.ющаяся дегенерацией суставов в организме, что приводит к хронической боли в суставах и тугоподвижности из-за воспаления. Это воспаление поражает ткани мышц и суставов и может вызвать отек, увеличение жидкости, повреждение хрящей и костей, а также потерю мышечной массы. Противовоспалительные свойства имбиря компенсируют действие воспалительных химических веществ в организме, уменьшая и устраняя отек и успокаивая мышечные и суставные боли».