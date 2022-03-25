В Великобритании рекордный рост случаев коронавируса

«Масштаб инфекции в настоящее время оказывает давление на службу здравоохранения, но сочетание вакцинации, улучшенных методов лечения и менее серьезного характера Омикрона означает, что для подавляющего большинства инфицированных это не будет угрожать жизни», — добавил он.

По данным, резкий рост числа инфекций связан с Omicron BA.2, более трансмиссивным вариантом Omicron.По данным официального статистического органа страны, около одного из 16 человек в Англии, вероятно, переболели этой болезнью за неделю до 19 марта, что является третьим еженедельным ростом подряд.Считалось, что на прошлой неделе по всей Великобритании было инфицировано около 4,26 миллиона человек, что чуть меньше рекорда в 4,3 миллиона человек, установленного в первую неделю 2022 года.Несмотря на количество инфекций, новогодняя волна привела к гораздо меньшему количеству смертей, чем предыдущие приступы, из-за относительно легких симптомов Омикрона.Великобритания была одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии, где зарегистрировано 164 454 случая смерти.Джеймс Нейсмит, директор Института Розалинды Франклин и профессор структурной биологии Оксфордского университета, сказал, чтоРанее Медикфорум писал о причинах онемения в ногах.