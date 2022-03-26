"Дельтакрон": эксперт рассказывает, стоит ли боятся нового штамма

"Возможно, осторожность — лучший подход, чем беспокойство или страх: взвешенные подходы в большей степени способствуют выработке жизнеспособной стратегии в будущем. Кроме того, мы отмечаем с нашим текущим тестированием «предположительно омикрон», что, по-видимому, является дихотомией в реакции пациентов, некоторые имеют высокую вирусную нагрузку и заразность в течение примерно шести дней, а другие все еще имеют высокую вирусную нагрузку и заразность через 10 дней".

Денис Кинане, иммунолог и научный сотрудник Cignpost Diagnostics, сказал, что основные элементы варианта Deltacron получены из Delta, но его «спайковый белок», который позволяет вирусу проникать в клетки человека, происходит от варианта Omicron. С точки зрения «беспокойства» это, возможно, не лучшая позиция.Большая часть этих вариаций может быть связана с генетической изменчивостью среди субъектов, но также может быть связана с вирусной изменчивостью.Эксперты считают, что в зависимости от его состава вполне возможно, что может появиться новый штамм, который превосходит эффекты предыдущих вариантов Covid. Это трудно предсказать, основываясь на текущем послужном списке вариантов COVID-19.Ранее Медикфорум писал о напитках для снижения холестерина.