Врач: некоторые алкогольные напитки приносят определенную пользу
По словам врача диетолога Наталии Герасимовой, некоторые алкогольные напитки, употребляемые небольшими порциями, могут давать определенные полезные для здоровья эффекты.
В своем интервью Наталия Герасимова объяснила, какую пользу могут приносить определенные алкогольные напитки.
Вино. Врач уточнила, что красное вино является богатым источником антиоксидантных веществ, в частности, ресвератрола. Свойства данного вещества неоднократно исследовались учеными. Было установлено, что ресвератрол оказывает благоприятное влияние на состояние сосудов, тем самым препятствуя развитию болезней сердца – в частности, он предотвращает рост атеросклеротических бляшек на сосудистых стенках, что улучшает кровоток, поступающий к сердечной мышце и другим органам.
Пиво. Герасимова заметила, что пенный напиток обеспечивает организм витаминами группы B, крайне важными для поддержания здорового состояния нервной системы, мозговой активности.
Коньяк. Врач-диетолог напомнила, что этот алкогольный напиток содержит дубильные вещества – они, в свою очередь, улучшают усвоение витамина. Вдобавок прием коньяка стимулирует производство желудочного сока, улучшает пищеварение. Помимо того, он расширяет сосуды, обеспечивая профилактику внутреннего стресса и проблем с сердцем.
Что важно. Медик подчеркнула, что при употреблении практически любого вида алкоголя возможны эффекты, связанные с тем или иным ущербом для организма. Если и говорить о пользе алкогольных напитков, то только при условии их умеренного приема. Например, тот же коньяк может быть полезен, когда употребляется в количестве примерно 30 граммов – порядка двух столовых ложек.
Также имеет значение качество употребляемых напитков, оно должно быть высоким.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях кофе не дает бодрящего эффекта.
Наталия Герасимова
Здоровье
врач-диетолог
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