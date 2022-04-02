Как проявляется рак кишечника: кровь в стуле не всегда красная – пояснение врача

«Когда дело доходит до выявления симптомов рака, возникает довольно много заблуждений. Так, например, распространенное заблуждение состоит в том, что ярко-красная кровь в стуле указывает на рак кишечника», - рассказала в интервью врач Нигхат Ариф,

Медик уточнила свою мысль: хотя следы крови в стуле – это всегда настораживающий симптом, такая кровь не всегда выглядит ярко красной и потому может оказаться незамеченной.Более того, сказала доктор Нигхат, очень часто ярко-красная кровь в стуле часто бывает связана с менее серьезными заболеваниями, чем рак кишечника. Чаще всего она объясняется наличием геморроидальных узлов.Врач пояснила, что колорекательному раку свойствен такой тип кровотечения, из-за которого стул становится более темным. Такое его изменение означает, что кровь была выделена из верхних отделов ЖКТ и успела подвергнуться гемолизу – процессу распада или разрушения эритроцитов.Говоря о том, как может проявляться рак кишечника, специалист заметила, что симптомы заболевания обычно не проявляются изолированно. Поэтому важно обращать внимание на другие изменения самочувствия или работы организма – прежде всего, такие как потеря веса, постоянная усталость, изменившиеся привычки кишечника.Что касается крови в стуле, ее появление в любом случае должно стать поводом для обращения к врачу и консультации с ним, резюмировала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие три признака рака яичников часто упускаются из виду.