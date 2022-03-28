Лекарства от холестерина могут привести к воспалению печени и гепатиту
Лекарства от холестерина статины могут вызывать заболевание, известное как гепатит, при котором воспаляется печень.
Статины, будучи лекарствами для лечения высокого уровня холестерина, могут, как и другие медикаменты, вызывать побочные эффекты. Некоторые из этих побочных эффектов более серьезны, чем другие.
Холестерин, как и висцеральный жир, это вещество, необходимое организму, но только в нужном количестве. Тело нуждается в висцеральном жире по двум основным причинам: он действует как защитный слой для органов брюшной полости и как резервный источник энергии. Точно так же организм нуждается в холестерине – он нужен для поддержания общего сердечно-сосудистого здоровья. Но что важно: только одна форма холестерина полезна для организма – это холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), так называемый «хороший» холестерин.
Статины используются, когда необходимо снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, липопротеинов низкой плотности. Эти лекарства воздействуют на печень, которая начинает сокращать свою выработку холестерина. Но в некоторых случаях орган может воспаляться. По данным Национальной службы здравоохранения NHS, гепатит может оказаться побочным эффектом приема статинов.
«Как и в случае с другими лекарствами, в результате приема статинов возможны некоторые побочные эффекты, которые могут по-разному воздействовать на организм; включая состояние печени», - напомнили специалисты.
Симптомы, которые могут указывать на воспаление печени и гепатит.
- Боль в мышцах и суставах.
- Высокая температура.
- Общее недомогание.
- Постоянное чувство необычной усталости.
- Общее плохое самочувствие.
- Потеря аппетита.
- Боль в животе.
- Темная моча.
- Бледный, глинистый стул.
- Кожный зуд.
- Желтуха.
- Головная боль.
- Головокружение.
- Тошнота.
- Чувство усталости или необычной слабости.
- Нарушения пищеварения: запор или диарея.
- Расстройство желудка, метеоризм.
- Мышечная боль.
- Проблемы со сном.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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