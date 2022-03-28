Лекарства от холестерина могут привести к воспалению печени и гепатиту

«Как и в случае с другими лекарствами, в результате приема статинов возможны некоторые побочные эффекты, которые могут по-разному воздействовать на организм; включая состояние печени», - напомнили специалисты.

Боль в мышцах и суставах.

Высокая температура.

Общее недомогание.

Постоянное чувство необычной усталости.

Общее плохое самочувствие.

Потеря аппетита.

Боль в животе.

Темная моча.

Бледный, глинистый стул.

Кожный зуд.

Желтуха.

Головная боль.

Головокружение.

Тошнота.

Чувство усталости или необычной слабости.

Нарушения пищеварения: запор или диарея.

Расстройство желудка, метеоризм.

Мышечная боль.

Проблемы со сном.