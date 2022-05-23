Врач Меллор: энергетический батончик может повысить уровень «плохого» холестерина





«Энергоемкие продукты, содержащие много сахара и жира, но без большого количества клетчатки, витаминов или минералов, не принесут пользы, особенно если вы едите их вместо здоровой разнообразной диеты. Энергетические батончики следует рассматривать как «экстренный паек» в исключительных обстоятельствах».