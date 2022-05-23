Врач Меллор: энергетический батончик может повысить уровень «плохого» холестерина
Подобно висцеральному жиру, тело не может существовать без холестерина. Тело нуждается в висцеральном жире по двум причинам: для защиты внутренних органов и в качестве резервного источника энергии. Между тем, холестерин нужен организму для поддержания общего здоровья сердца; однако для этого ему нужна только одна форма холестерина, ЛПВП-холестерин. Проблемы возникают, когда уровень другого типа холестерина, ЛПНП, становится слишком высоким.
Одной из основных причин высокого уровня холестерина является потребление слишком большого количества насыщенных жиров; некоторые продукты, которые считаются здоровыми, иногда содержат много этого вредного вещества.
Примеры таких продуктов включают белковые и энергетические батончики. Хотя эти закуски обеспечивают необходимый импульс, за этот импульс приходится платить.
Эксперт доктор Райн Меллор сказал:
«Энергоемкие продукты, содержащие много сахара и жира, но без большого количества клетчатки, витаминов или минералов, не принесут пользы, особенно если вы едите их вместо здоровой разнообразной диеты. Энергетические батончики следует рассматривать как «экстренный паек» в исключительных обстоятельствах».
В результате энергетические батончики следует использовать так же, как организм использует висцеральный жир, в качестве резервного источника энергии.
Из-за высокого содержания жира их часто рекомендуют в качестве снаряжения тем, кто занимается продолжительными физическими упражнениями, такими как длительный бег или цикл.
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Райн Меллор
Здоровье
Врач, сосудистый хирург.
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