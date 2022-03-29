Высокий холестерин и атеросклероз увеличивает риск заболеть Альцгеймером

"Наши результаты, которые связывают фракции холестерина и преддиабетический уровень глюкозы у людей в возрасте 35 лет с высоким риском развития болезни Альцгеймера спустя десятилетия, позволяют предположить, что вмешательство, направленное на контроль уровня холестерина и глюкозы, начатое в раннем взрослом возрасте, может помочь максимизировать когнитивное здоровье в более позднем возрасте".

Высокий уровень холестерина часто возникает из-за употребления жирной пищи или избыточного веса, а также когда в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Изменение того, что вы едите, более активный образ жизни и отказ от курения могут помочь вернуть уровень холестерина в норму.Исследование предполагает, что игнорирование уровней холестерина и глюкозы в раннем возрасте может повлиять на ваши шансы заболеть атопическим дерматитом в более позднем возрасте. Исследователи говорят, что более низкие уровни ЛПВП (холестерина высокой плотности) и высокие уровни триглицеридов, измеренные в крови уже в возрасте 35 лет, связаны с более высокой заболеваемостью БА через несколько десятилетий в жизни.Полученные данные также свидетельствуют о том, что высокий уровень глюкозы в крови, измеренный в возрасте от 51 до 60 лет, связан с риском развития болезни Альцгеймера в будущем.Уровни ЛПВП, триглицеридов и глюкозы, измеренные в раннем и среднем взрослом возрасте, в значительной степени связаны с возникновением болезни Альцгеймера несколько десятилетий спустя, что предполагает, что раннее вмешательство для поддержания здоровых уровней ЛПВП, триглицеридов и глюкозы может улучшить когнитивные функции и снижение риска болезни Альцгеймера в дополнение к преимуществам улучшения здоровья сосудов и обмена веществ.Ранее Медикфорум писал о пользе кофе.