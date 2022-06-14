Слишком высокий уровень «хорошего» холестерина увеличивает риск смерти на 96%
Холестерин переносится в крови двумя разными типами белков, получившими название «плохой» и «хороший» холестерин. Последний, известный в медицине как липопротеин высокой плотности (ЛПВП), незаменим для нормального функционирования биологических функций. Исторически считалось, что это снижает частоту сердечных приступов и инсультовю Кардиолог Олег Варфоломеев сказал специально для МедикФорум, что слишком много «хорошего» холестерина может увеличить риск смерти от сердечных заболеваний на 96%.
"Недавнее исследование почти 10 000 пациентов с ишемической болезнью сердца показало, что у лиц с высоким уровнем холестерина ЛПВП (более 80 мг/дл) риск смертности от всех причин был на 96% выше. Результаты также показали, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 71% выше у людей с уровнем холестерина ЛПВП от 40 до 60 мг/дл. Это ставит под сомнение широко распространенное мнение о том, что холестерин ЛПВП обеспечивает защиту от смерти от сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач.
Холестерин ЛПВП исторически был обратно связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но новые результаты ставят под сомнение эффективность методов лечения, направленных на повышение уровня «хорошего» холестерина.
"Очень высокие уровни ЛПВП связаны с повышенным риском неблагоприятных исходов, а не с более низким риском, как считалось ранее. Это касается не только населения в целом, но и людей с ишемической болезнью сердца. Врачи должны осознавать тот факт, что при уровнях ХС-ЛПВП выше 80 мг/дл они должны более агрессивно снижать риск и не полагать, что пациенты находятся в группе «низкого риска» из-за высокого уровня хорошего холестерина".
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