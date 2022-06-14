Слишком высокий уровень «хорошего» холестерина увеличивает риск смерти на 96%

"Недавнее исследование почти 10 000 пациентов с ишемической болезнью сердца показало, что у лиц с высоким уровнем холестерина ЛПВП (более 80 мг/дл) риск смертности от всех причин был на 96% выше. Результаты также показали, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 71% выше у людей с уровнем холестерина ЛПВП от 40 до 60 мг/дл. Это ставит под сомнение широко распространенное мнение о том, что холестерин ЛПВП обеспечивает защиту от смерти от сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач.

"Очень высокие уровни ЛПВП связаны с повышенным риском неблагоприятных исходов, а не с более низким риском, как считалось ранее. Это касается не только населения в целом, но и людей с ишемической болезнью сердца. Врачи должны осознавать тот факт, что при уровнях ХС-ЛПВП выше 80 мг/дл они должны более агрессивно снижать риск и не полагать, что пациенты находятся в группе «низкого риска» из-за высокого уровня хорошего холестерина".