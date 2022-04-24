«Хороший» холестерин снижает риск болезни Альцгеймера

«Здесь мы впервые измеряем частицы ЛПВП в спинномозговой жидкости как суррогат ЛПВП мозга и обнаруживаем, что более высокие уровни малых ЛПВП коррелируют с лучшими показателями когнитивных показателей. Теперь, когда у нас есть этот биомаркер, наш следующий шаг — выяснить, что способствует образованию этих маленьких частиц ЛПВП в мозге. Такие новые открытия могут затем привести к новому списку лекарств в нашей борьбе с болезнью Альцгеймера».

Недавнее исследование показало, что хороший холестерин может снизить риск болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы слабоумия.Данные свидетельствуют о том, что высокий уровень хорошего холестерина связан со снижением риска развития болезни Альцгеймера. В рассматриваемом исследовании приняли участие 180 участников в возрасте 60 лет и старше.Исследователи наблюдали за когнитивными функциями участника с помощью серии когнитивных тестов и коррелировали их с уровнем холестерина. Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых методов лечения деменции.Говоря о результатах, автор исследования Хусейн Яссин сказал:Хотя результаты положительные, в исследовании есть несколько предостережений, главным из которых является сложность определения того, какой конкретный тип хорошего холестерина обладает анти-Альцгеймеровским эффектом.Ранее Медикфорум писал о пользе быстрой ходьбы.