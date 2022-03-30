Облысение или алопеция: как могут выпадать волосы

«Очаговая алопеция – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы. Точная причина неизвестна, но спровоцировать это состояние могут дефицит железа, стресс, гиперактивная щитовидная железа, диабет», - констатируют ученые.

Выпадение волос различается по характеру и причинам, вызывающим его. Медики различают несколько видов алопеции, каждому присущи свои отличительные особенности.Характеризуется появлением участков облысения размером с крупную монету – этим нарушением одинаково страдают как мужчины, так и женщины. Может возникнуть в любом возрасте, нередко развивается у детей. Обычно участки с выпадающими волосами появляются на коже головы, но могут возникать и на теле. Во многих случаях волосяной покров регенерирует: сначала волосы могут снова отрастать тонкими и белыми, но со временем они утолщаются и восстанавливают свой цвет.Мужчины, страдающие ею, обычно видят отступающую линию роста волос, которые истончаются и выпадают, начиная с висков. Женщины могут видеть истончение волос по всей голове. Андрогенная алопеция нередко является естественной чертой старения организма, запрограммированной генетически: около половины мужчин старше 50 лет имеют ту или иную форму выпадения волос, а половина женщин старше 65 лет подвергаются андрогенетической алопеции. Возрастная потеря волос означает, что больше они уже не отрастут, хотя замедлить процесс их выпадения бывает возможно.Этот тип выпадения волос может вызываться воспалением, инфекцией, травмами (ожогами) или аутоиммунными заболеваниями. Волосяной фолликул разрушается и заменяется рубцовой тканью – волосы не могут вырасти снова.Потеря волос – известный побочный эффект приема химиотерапевтических препаратов. У некоторых людей в это время выпадают волосы на бровях и ресничной кайме.В ее случае волосы переходят в так называемую фазу покоя и выпадают как отжившие отведенный им срок. В сущности, такой процесс является нормальным, но если в эту фазу переходит больше волос, чем обычно, то наблюдается их обильное истончение и облысение. У многих людей данный тип алопеции вызывается физическим или психологическим событием, и проблема может спонтанно разрешиться сама собой.Вызывается ухудшением состояния волос из-за их натяжения. Если оно носит длительный характер, то может возникнуть необратимое повреждение фолликул.Это психологическое состояние, при котором потеря волос объясняется компульсивной неконтролируемой потребностью выдергивать собственные волосы. Кстати, постоянное выщипывание волос приводит к повреждению фолликула и прекращению его роста, поэтому привычка выщипывать брови может однажды остановить их рост.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки опасных болезней могут проявляться на ногтях.