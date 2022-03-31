Полчаса упражнений уменьшают симптомы депрессии
Согласно двум новым исследованиям ученых из Университета штата Айова, полчаса упражнений сокращают симптомы депрессии на почти полтора часа после тренировки, а также усиливают результаты терапии.
В первом исследовании под руководством Джейкоба Мейера, профессора кинезиологии, принимали участие 30 взрослых, которые испытывали серьезные депрессивные эпизоды. Участники заполняли анкеты непосредственно перед, в процессе и после получасовой тренировки. Ученые обнаружили, что в течение получаса упражнений депрессивное состояние улучшалось. Эффект сохранялся в течение 75 минут после завершения тренировки. Ученые подчеркивают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, в какой момент эффект от упражнений начинает ослабевать.
Во втором исследовании приняли участие 10 человек. Пять из них самостоятельно тренировались в течение получаса и проходили часовую когнитивно-поведенческую терапию. Вторая группа проходила только терапию. По окончании восьми недель, у участников обеих групп наблюдались улучшения, но у тех, кто тренировался до разговора с терапевтом, наблюдалось более выраженное снижение симптомов депрессии. Исследователи отмечают, что результаты показывают, что упражнения могут усиливать преимущества терапии для взрослых с депрессией.
Ранее ученые предупредили, что ежедневное использование социальных сетей чревато депрессией.
Джейкоб Мейер
Здоровье
Профессор кинезиологии Университета штата Айова
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