«НАЖБП — это термин, обозначающий редкое состояние, вызванное накоплением жира в печени. Оно обычно наблюдается у людей с избыточным весом или ожирением. Ранняя стадия НАЖБП обычно не причиняет никакого вреда, но может привести к серьезному повреждению печени, включая цирроз, если состояние ухудшится».

НАЖБП является ведущей причиной заболеваний печени в западных странах, поражая, по оценкам, от 20 до 30 процентов населения в целом.NHS объясняет:Самый логичный подход к обращению вспять любого состояния, вызванного жиром, состоит в том, чтобы исключить это вещество из своего рациона. Тем не менее, некоторые продукты, содержащие PQQ, могут работать, воздействуя на пути, критически важные для раннего начала заболевания, связанного с диетой с высоким содержанием жиров и воспалением.Исследование подтвердило пользу соединения при ожирении печени в исследовании на мышах.Исследователи обнаружили, что соединение остановило прогрессирование НАЖБП у мышей, чьи матери получали пищу с высоким содержанием жиров. Антиоксидант содержится в различных продуктах и широко известен своими качествами, которые помогают повысить уровень энергии, умственную концентрацию и долголетие.Полученные данные актуальны в свете последних исследований, подчеркивающих повышенный риск развития НАЖБП среди детей, матери которых страдают ожирением.Другими ключевыми причинами этого состояния являются высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и высокий уровень триглицеридов.Ранее Медикфорум писал о ранних признаках деменции.