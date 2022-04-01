Соединение, обнаруженное в киви, может «предотвратить» прогрессирование жировой болезни печени
НАЖБП — это общий термин для состояний, характеризующихся накоплением жира в клетках печени. Неэффективное лечение недуга может привести к тяжелым и необратимым повреждениям органа. Хотя может потребоваться отказ от определенных продуктов, добавление других может помочь исправить проблему. Согласно одному исследованию, соединения, обнаруженные в киви, папайе и сельдерее, могут снизить вероятность развития заболевания.
НАЖБП является ведущей причиной заболеваний печени в западных странах, поражая, по оценкам, от 20 до 30 процентов населения в целом.
NHS объясняет:
«НАЖБП — это термин, обозначающий редкое состояние, вызванное накоплением жира в печени. Оно обычно наблюдается у людей с избыточным весом или ожирением. Ранняя стадия НАЖБП обычно не причиняет никакого вреда, но может привести к серьезному повреждению печени, включая цирроз, если состояние ухудшится».Самый логичный подход к обращению вспять любого состояния, вызванного жиром, состоит в том, чтобы исключить это вещество из своего рациона. Тем не менее, некоторые продукты, содержащие PQQ, могут работать, воздействуя на пути, критически важные для раннего начала заболевания, связанного с диетой с высоким содержанием жиров и воспалением.
Исследование подтвердило пользу соединения при ожирении печени в исследовании на мышах.
Исследователи обнаружили, что соединение остановило прогрессирование НАЖБП у мышей, чьи матери получали пищу с высоким содержанием жиров. Антиоксидант содержится в различных продуктах и широко известен своими качествами, которые помогают повысить уровень энергии, умственную концентрацию и долголетие.
Полученные данные актуальны в свете последних исследований, подчеркивающих повышенный риск развития НАЖБП среди детей, матери которых страдают ожирением.
Другими ключевыми причинами этого состояния являются высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и высокий уровень триглицеридов.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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