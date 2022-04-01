Добавки против тревожности: L-теанин улучшает состояние и повышает концентрацию
Стресс и беспокойство являются обычным явлением в современном обществе. Соблюдение здоровой диеты, регулярная физическая активность и антистрессовые мероприятия очень помогут, как и некоторые добавки, подтвержденные исследованиями.
Исследования показывают, что увеличение потребления теанина, также известного как L-теанин, может значительно уменьшить симптомы тревоги, такие как учащенное сердцебиение и повышенная секреция иммуноглобулина А в слюне.
Его действие несколько похоже на действие седативного средства, но L-теанин далек от рецептурного препарата. Он считается эффективным анксиолитиком, который помогает предотвратить тревожную реакцию мозга на стрессовые ситуации.
Как это работает
Вещество, содержащееся в зеленом чае, связано с рядом преимуществ для здоровья, включая улучшение настроения, когнитивных функций и уменьшение тревожных симптомов. Он использует транспортную систему, предпочитающую лейцин, чтобы преодолеть гематоэнцефалический барьер, что позволяет ему напрямую нацеливаться на мозг.
Согласно исследованию Канберрского технологического института, теанин лучше способен добраться туда, где он должен быть эффективным. Пройдя через гематоэнцефалический барьер, L-теанин вызывает целый ряд нейрофизиологических и фармакологических эффектов.
Было обнаружено, что он активирует ингибирующие нейротрансмиттеры и блокирует связывание L-глутаминовой кислоты с рецепторами глутамата в головном мозге. Он потенциально модулирует серотонин и дофамин в отдельных областях мозга, помогая создать антистрессовый эффект.
Другие преимущества L-теанина для здоровья:
- Лучше сосредоточиться
- Лучший сон
- Лучший иммунитет
- Лечение опухолей и рака
- Управление артериальным давлением
Канберрский технологический институт (Австралия)
Здоровье
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