Доктор Мосли: рутина действительно помогает при бессоннице

«Раньше я мог спать где угодно и когда угодно. Я однажды спал на кладбище, я спал в телефонной будке, я спал в чьей-то ванне. Затем… моя жена начала рожать детей, но, к сожалению, каждый ребенок усугубляет бессонницу. А потом стало еще хуже, когда мне было 40 и 50 лет. Сейчас мне за 60, и, как и многие люди моего возраста, я борюсь со сном».

«Рутина — огромная часть этого. Если вы можете попытаться ложиться спать в одно и то же время каждую ночь, вставать в одно и то же время каждое утро, это действительно хорошо. Боюсь, включая выходные».

"Мы обнаружили, что средняя продолжительность сна, о которой сообщали люди, была действительно довольно короткой — шесть часов и 58 минут".