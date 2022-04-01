Доктор Мосли: рутина действительно помогает при бессоннице
В последние годы многие боролись с нарушениями сна, от бессонных ночей до полномасштабной бессонницы. Саутгемптонский университет сообщил, что каждый четвертый человек страдает от бессонницы в результате пандемии. Узнав об этом подъеме и своих собственных проблемах со сном, доктор Мосли решил исследовать сон в своем новом документальном фильме.
Врач рассказал, что ему не привыкать к проблемам со сном.
«Раньше я мог спать где угодно и когда угодно. Я однажды спал на кладбище, я спал в телефонной будке, я спал в чьей-то ванне. Затем… моя жена начала рожать детей, но, к сожалению, каждый ребенок усугубляет бессонницу. А потом стало еще хуже, когда мне было 40 и 50 лет. Сейчас мне за 60, и, как и многие люди моего возраста, я борюсь со сном».
Изучив гаджеты и методы сна, доктор Мосли поделился, что рутина играет важную роль.
«Рутина — огромная часть этого. Если вы можете попытаться ложиться спать в одно и то же время каждую ночь, вставать в одно и то же время каждое утро, это действительно хорошо. Боюсь, включая выходные».
Хотя дополнительный час в постели утром выходного дня может быть ритуалом для многих, эксперт предупредил, что это может привести к порочному кругу. Например, если вы встаете на два часа позже в воскресенье утром, это означает, что вечером в воскресенье у вас будет меньше сонливости. И вам будет действительно трудно встать в понедельник утром,
В рамках исследования доктор Мосли также провел «большую» перепись сна, в которой приняли участие более 200 000 человек.
Врач сказал:
"Мы обнаружили, что средняя продолжительность сна, о которой сообщали люди, была действительно довольно короткой — шесть часов и 58 минут".
Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.
Майкл Мосли (Michael Mosley)
Здоровье
Британский врач, также известный как ведущий телевизионных программ по биологии и медицине.
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