Здоровье сердца: даже минимальное потребление алкоголя может повлиять на здоровье сердца
Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания распространены в Соединенном Королевстве. В результате важно заботиться о сердце, чтобы оно могло работать наиболее эффективно, и чтобы общее состояние здоровья было максимально высоким.
Согласно новому исследованию, употребление даже небольшого количества алкоголя каждую неделю может представлять риск для сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование пришло к выводу:
«Потребление алкоголя в любых количествах было связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, но существуют заметные различия риска в зависимости от уровня потребления».
Таким образом, это исследование предполагает, что употребление алкоголя любого уровня приводит к повышенному уровню сердечно-сосудистого риска, и что риск возрастает с потреблением.
Чем больше единиц выпивает человек в неделю, тем выше вероятность того, что у него впоследствии возникнут проблемы с сердечно-сосудистой системой. Впоследствии даже те, кто потребляет всего одну или две пинты в неделю, будут подвергаться повышенному риску сердечных заболеваний.
Что касается потребления алкоголя, то NHS советует мужчинам и женщинам: «не употреблять более 14 единиц в неделю на регулярной основе.
«14 порций эквивалентны шести пинтам пива средней крепости или одному маленькому стакану вина меньшей крепости».
Помимо повышенного риска сердечных заболеваний, NHS перечисляет ряд условий, при которых злоупотребление алкоголем также может повысить вероятность развития у человека.
К таким заболеваниям относятся:
• Инсульт
• Болезнь печени
• Рак печени
• Рак кишечника
• Рак ротовой полости
• Рак молочной железы
• Панкреатит
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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