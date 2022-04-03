Здоровье сердца: даже минимальное потребление алкоголя может повлиять на здоровье сердца

«Потребление алкоголя в любых количествах было связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, но существуют заметные различия риска в зависимости от уровня потребления».

«14 порций эквивалентны шести пинтам пива средней крепости или одному маленькому стакану вина меньшей крепости».