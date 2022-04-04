Диабет 2 типа: шафран «значительно» снижает высокий сахар — принимайте 2 раза в день

«Водно-спиртовой экстракт шафрана может улучшить контроль уровня глюкозы в крови за счет снижения FBS [сахара в крови натощак] у пациентов с СД2 [диабет 2 типа]. Однако экстракт шафрана не оказывает существенного влияния на другие аспекты диабетического контроля у пациентов с диабетом», - сообщает Diabetes UK.

Основные симптомы, на которые следует обратить внимание:

Усталость

Затуманенное зрение

Непреднамеренная потеря веса

Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи

Боль в животе

Чувство или болезнь

Дыхание с фруктовым запахом