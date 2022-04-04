Диабет 2 типа: шафран «значительно» снижает высокий сахар — принимайте 2 раза в день

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Диабет 2 типа: шафран «значительно» снижает высокий сахар — принимайте 2 раза в день

Миллионы людей живут с диабетом 2 типа — состоянием, характеризующимся плохой выработкой инсулина. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Без этого механизма уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня. Это оставляет вас уязвимыми для серьезных осложнений.

К счастью, вы можете снизить высокий уровень сахара в крови с помощью альтернативного средства - диеты. Шафран — один из таких продуктов, который рекламируется за его способность снижать уровень сахара в крови.
В исследовании изучалось влияние экстракта шафрана на метаболические маркеры, такие как уровень сахара в крови, у людей с диабетом 2 типа.

54 пациента были случайным образом разделены на две аналогичные группы, которые получали либо плацебо, либо капсулы с экстрактом шафрана два раза в день (утром и вечером) в течение восьми недель.

Уровень сахара в крови натощак, который измеряет уровень сахара в крови после ночного голодания, и другие ключевые параметры оценивались в ходе исследования. Большинство маркеров были одинаковыми для обеих групп, но уровень сахара в крови натощак «значительно» снизился в течение восьми недель в группе, принимавшей шафран.

«Водно-спиртовой экстракт шафрана может улучшить контроль уровня глюкозы в крови за счет снижения FBS [сахара в крови натощак] у пациентов с СД2 [диабет 2 типа]. Однако экстракт шафрана не оказывает существенного влияния на другие аспекты диабетического контроля у пациентов с диабетом», - сообщает Diabetes UK.

Основные симптомы, на которые следует обратить внимание:


  • Усталость
  • Затуманенное зрение
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи
  • Боль в животе
  • Чувство или болезнь
  • Дыхание с фруктовым запахом

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Diabetes UK

Здоровье

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Теги : диабет второго типа, польза шафрана, снижение сахара в крови