Диабет 2 типа: шафран «значительно» снижает высокий сахар — принимайте 2 раза в день
Миллионы людей живут с диабетом 2 типа — состоянием, характеризующимся плохой выработкой инсулина. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Без этого механизма уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня. Это оставляет вас уязвимыми для серьезных осложнений.
К счастью, вы можете снизить высокий уровень сахара в крови с помощью альтернативного средства - диеты. Шафран — один из таких продуктов, который рекламируется за его способность снижать уровень сахара в крови.В исследовании изучалось влияние экстракта шафрана на метаболические маркеры, такие как уровень сахара в крови, у людей с диабетом 2 типа.
54 пациента были случайным образом разделены на две аналогичные группы, которые получали либо плацебо, либо капсулы с экстрактом шафрана два раза в день (утром и вечером) в течение восьми недель.
Уровень сахара в крови натощак, который измеряет уровень сахара в крови после ночного голодания, и другие ключевые параметры оценивались в ходе исследования. Большинство маркеров были одинаковыми для обеих групп, но уровень сахара в крови натощак «значительно» снизился в течение восьми недель в группе, принимавшей шафран.
«Водно-спиртовой экстракт шафрана может улучшить контроль уровня глюкозы в крови за счет снижения FBS [сахара в крови натощак] у пациентов с СД2 [диабет 2 типа]. Однако экстракт шафрана не оказывает существенного влияния на другие аспекты диабетического контроля у пациентов с диабетом», - сообщает Diabetes UK.
Основные симптомы, на которые следует обратить внимание:
- Усталость
- Затуманенное зрение
- Непреднамеренная потеря веса
- Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи
- Боль в животе
- Чувство или болезнь
- Дыхание с фруктовым запахом
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Diabetes UK
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