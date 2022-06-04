Диабет 2 типа: врач Захарова назвала серьезный признак при чтении

"На ранних стадиях диабетическая ретинопатия обычно не вызывает каких-либо заметных симптомов, поэтому проверка зрения может выявить ее до того, как вы это сделаете. Поскольку диабетическая ретинопатия является серьезным заболеванием, также важно следить за любыми изменениями в вашем зрении и проверять их у окулиста".

"Мушки — это пятна в вашем зрении, которые обычно выглядят как черные или серые точки или паутина, которые перемещаются, когда вы двигаете глазами".