Диабет 2 типа: врач Захарова назвала серьезный признак при чтении
Врач общей практики Татьяна Захарова объяснила в интервью МедикФорум, что диабет может по-разному влиять на ваши глаза, а у некоторых людей он может привести к диабетической ретинопатии, которая, если ее не лечить вовремя, может привести к потере зрения.
Врач говорит, что у некоторых людей с диабетической ретинопатией также может развиться диабетический макулярный отек. Макула — это часть сетчатки, необходимая для чтения, вождения и видения лиц.
"На ранних стадиях диабетическая ретинопатия обычно не вызывает каких-либо заметных симптомов, поэтому проверка зрения может выявить ее до того, как вы это сделаете. Поскольку диабетическая ретинопатия является серьезным заболеванием, также важно следить за любыми изменениями в вашем зрении и проверять их у окулиста".
Захарова утверждает, что постоянные плавающие помутнения являются ключевым предупредительным признаком.
"Мушки — это пятна в вашем зрении, которые обычно выглядят как черные или серые точки или паутина, которые перемещаются, когда вы двигаете глазами".
Большинство людей в какой-то момент своей жизни сталкиваются с мушками перед глазами, особенно по мере того, как мы достигаем более старшего возраста, когда желеобразное вещество в наших глазах становится более жидким.
Если вы заметили больше мушек в глазах, чем обычно, внезапное появление новых, вспышки света в глазах или темноту с любой стороны вашего зрения, вы должны немедленно проверить это, так как в некоторых случаях это может быть симптом диабетической ретинопатии.
Помутнение зрения может быть вызвано многими вещами, и очень важно, чтобы вы его проверили.
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